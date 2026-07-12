Un incendio ocurrido la tarde de este domingo 12 de julio consumió las instalaciones de un templo evangélico ubicado en el distrito de El Agustino, sin dejar heridos ni víctimas que lamentar. Se desconocen las causas que provocaron el fuego.

Según se informó, el siniestro se inició aproximadamente a las 6:30 p.m. en el cruce de las calles Los Cerezos y Los Algarrobos, lo que movilizó por lo menos siete unidades de los bomberos.

#Bomberos 🔥 M2-5, AMB138-2, RESLIG-176, M10-1 ATIENDE

Incendio › Estructuras › Vivienda › Material Noble

📌 Cl. los Cerezos Cruce con Cl. los Algarrobos el Agustino - el Agustino

📍 https://t.co/fz9GsigQ5N#Peru — Emergencias Bomberos Perú 🇵🇪🚒 (@bomberos_pe) July 12, 2026

El incendio fue calificado con código 2. Los hombres de rojo realizaron los trabajos de control y extinción del fuego, mientras que la municipalidad distrital coordinó las acciones de respuesta.

Según informó RPP, el inmueble afectado, de aproximadamente 300 metros cuadrados, quedó severamente afectado y varías de sus estructuras y mobiliarios reducidos a cenizas por la intensidad de las llamas.

📢 Lima: esta tarde inició un #IncendioUrbano, código 2, en la calle Los Cerezos, distrito de #ElAgustino, que afectó vivienda. @cgbvpoficial realiza los trabajos de control y extinción del fuego, y gobierno local coordina las acciones de respuesta. pic.twitter.com/vRTmQEqHkW — COEN - INDECI (@COENPeru) July 13, 2026

El interior del local, de material noble, albergaba diversos objetos propios del culto religioso como biblias, sillas, y otros elementos eclesiásticos que no pudieron ser rescatados a tiempo.

Al momento del siniestro, el establecimiento se encontraba vacío, por lo que las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas ni evacuaciones durante la emergencia decretada.

¿Qué hacer en caso de un incendio?

De inmediato marca el 116 que es el número de los Bomberos, atienden 24/7. También puedes llamar al 105 (PNP) si necesitas apoyo adicional. Además:

Sal de inmediato si el fuego está fuera de control.

Usa escaleras, nunca ascensores.

Si hay humo, avanza agachado (el aire limpio está más abajo).

Antes de abrir una puerta, tócala: si está caliente, no la abras.

Ayuda a niños, adultos mayores o personas con discapacidad.