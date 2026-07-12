Incendio en El Agustino no dejó heridos ni víctimas. (Foto: @COENPeru / X)
Incendio en El Agustino no dejó heridos ni víctimas. (Foto: @COENPeru / X)
Por Redacción EC

Un incendio ocurrido la tarde de este domingo 12 de julio consumió las instalaciones de un templo evangélico ubicado en el distrito de El Agustino, sin dejar heridos ni víctimas que lamentar. Se desconocen las causas que provocaron el fuego.

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