Un amago de incendio afectó al restaurante La Bistecca ubicado dentro del centro comercial Plaza San Miguel, la noche de este domingo 5 de julio, sin dejar heridos ni víctimas que lamentar.

Según se informó, una llamada de emergencia movilizó de inmediato a las unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú hasta dicho lugar, ubicado en el distrito de San Miguel.

Según la cuenta en “X” (antes Twitter) de los hombres de rojo, el siniestro se produjo en una chimenea del restaurante ubicado en la calle Río Mantaro. De inmediato se procedió a retirar a los clientes para controlar la emergencia.

Incidente en plaza san Miguel pic.twitter.com/nHTAzWPDSO — Ani (@AnaliBalqui) July 6, 2026

Tras recibirse el aviso, las unidades M83-1 y M36-1 fueron movilizadas al lugar, de acuerdo con el registro oficial. Usuarios de las redes sociales registraron la llegada de los bomberos a la zona afectada.

Se pronuncia

Posteriormente, el centro comercial Plaza San Miguel emitió un comunicado señalando que el amago de incendio se produjo aproximadamente a las 7:00 p.m. en la azotea del restaurante La Bistecca, una zona sin acceso al público.

“Ante todo, confirmamos que tanto el personal como los clientes fueron evacuados de manera segura y oportuna, sin que ninguna persona resultara afectada”, indicó en su pronunciamiento publicado en sus redes sociales.

“El personal de Plaza San Miguel actuó de inmediato para contener la situación. Posteriormente, el Cuerpo General de Bomberos llegó al lugar para verificar las condiciones y confirmó que todo se encuentra completamente controlado”, subrayó.