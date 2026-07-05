Un amago de incendio afectó al restaurante La Bistecca en Plaza San Miguel. (Foto: Perú retail)
Un amago de incendio afectó al restaurante La Bistecca en Plaza San Miguel. (Foto: Perú retail)
Por Redacción EC

Un amago de incendio afectó al restaurante La Bistecca ubicado dentro del centro comercial Plaza San Miguel, la noche de este domingo 5 de julio, sin dejar heridos ni víctimas que lamentar.

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