¿Qué hace un oso gigante y destruido en plena ciudad a días de San Valentín?

La escena rompe con la rutina urbana. En el boulevard Plaza Mantaro, a espaldas del centro comercial Plaza San Miguel, un oso gigante reposa visiblemente destrozado. El peluche, símbolo clásico de afecto y regalo recurrente en San Valentín, aparece destruido y con restos de algodón expuestos. Sobre una tarima, un mensaje directo y desconcertante: “Descubre lo más dulce el 14/02 aquí”. Debajo, una pregunta que nos genera aún más intriga: “¿Existe algo más dulce que esto?”.

Desde su aparición, el pasado fin de semana, la estructura no solo llamó la atención de quienes circulan por la zona, sino que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los transeúntes. Fotografías, videos y comentarios comenzaron a escucharse en pleno San Miguel, alimentando teorías sobre el origen y el propósito de una escena que, para muchos, parecía sacada de una historia aún por revelar.

UNA ESCENA INESPERADA

Durante la tarde del domingo, el espacio congregó a decenas de curiosos. Familias que paseaban por la ciudad se detenían perplejas. Parejas miraban al oso con desconcierto. Trabajadores de negocios locales que salían a almorzar aprovechaban la pausa para acercarse y comentar lo que veían. Los niños, además de curiosos, se mostraban fascinados. Preguntaban si el oso “volvería a levantarse” o si, en algún momento, cobraría vida.

Entre los adultos, las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos lo asociaron con el anuncio de una película de terror romántica, una historia oscura ambientada en fechas donde tradicionalmente domina lo cursi. Otros pensaron en una representación de despecho, una ruptura llevada al extremo. Sin embargo, una de las teorías que más se repetía entre quienes se detenían a observar el oso tenía que ver con la llegada de algo nuevo: la posible presentación de un personaje distinto, pensado para reemplazar al clásico oso de peluche que se relaciona a San Valentín. Así, los transeúntes aseguraban que la escena parecía sugerir un cambio de códigos, una manera de dejar atrás los símbolos tradicionales del romance y dar paso a una nueva forma de representar la dulzura y el afecto, más provocadora y menos predecible.

No faltaron quienes ofrecieron una lectura más reflexiva e la escena. Para algunos transeúntes, el oso destruido parecía plantear una pregunta directa sobre el significado mismo de la dulzura en fechas como San Valentín. “Tal vez ya no es lo más dulce”, comentaba una joven mientras tomaba una fotografía, sugiriendo que aquello que durante años representó el afecto podría estar siendo puesto en duda. En ese sentido, la imagen funcionaba como un punto de inicio de conversación: ¿Qué es hoy lo dulce? ¿Cómo se representa? ¿Sigue siendo lo mismo que antes o ha cambiado junto con las formas de relacionarnos?

Curiosos se aproximaron al oso ubicado en la Plaza Mantaro para conocer más de qué se trataba. (Foto: El Comercio)

EXPECTATIVAS ENTRE LOS TRANSEÚNTES

Pero el impacto generado fue más allá de lo visual. El boulevard se convirtió en un nuevo punto de encuentro en la zona. Negocios cercanos vieron cómo las personas se detenían más tiempo de lo habitual. Visitantes del centro comercial desviaban su recorrido para observar la figura. Nadie parecía tener una respuesta definitiva, pero todos coincidían en que el mensaje estaba incompleto y que algo estaba por revelarse.

Y para ello, la fecha ya está definida. Este 14 de febrero, desde las 4 p.m., el mismo punto del boulevard Plaza Mantaro será el escenario para conocer el significado de esta aparición. Lo que hoy genera preguntas, debates y conversaciones a lo largo de la ciudad encontrará finalmente una explicación. Hasta entonces, el oso seguirá en el lugar, imponente y misterioso, invitando a detenerse, mirar y preguntarse qué es eso “más dulce” que aún no se ha mostrado. ¡Descúbrelo en San Valentín!

