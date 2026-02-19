Estafas de amor en línea: conoce cómo actúan estos ciberdelincuentes que pueden robarte tanto el dinero como el corazón

Escuchar
Las estafas de amor en línea son más usuales de lo que se piensa, lo malo es que pocas víctimas hacen la denuncia por vengüenza.
Por Diana Gonzales Obando

Digamos que se llama María. Es una nutricionista de 35 años, exitosa en su profesión, pero se siente sola, no logra encontrar el amor. Ve que todo su círculo social tiene pareja, menos ella. Por presión de sus amigas, descarga la aplicación Tinder y hace ‘match’ con un apuesto italiano, próspero como ella. Conversan durante meses a distancia, se enamoran, hay planes de matrimonio y, tiempo después, el italiano le envía a Lima una maleta con regalos que tiene que recoger en la Aduana (dentro estaba el anillo de bodas y un iPhone). Para sacarlos debe transferir fuertes montos de dinero a la supuesta cuenta de un ‘courier’ internacional que figura a nombre de una mujer desconocida. Sin sospecharlo ni medio segundo, en esos instantes María estaba siendo víctima de una estafa de amor en línea. Esta fue una de las 25 denuncias por fraude “romántico” en el Perú durante 2024. ¿Y el italiano? Probablemente nunca existió.

