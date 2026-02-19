Estafas de amor en línea: conoce cómo actúan estos ciberdelincuentes que pueden robarte tanto el dinero como el corazón

Digamos que se llama María. Es una nutricionista de 35 años, exitosa en su profesión, pero se siente sola, no logra encontrar el amor. Ve que todo su círculo social tiene pareja, menos ella. Por presión de sus amigas, descarga la aplicación Tinder y hace ‘match’ con un apuesto italiano, próspero como ella. Conversan durante meses a distancia, se enamoran, hay planes de matrimonio y, tiempo después, el italiano le envía a Lima una maleta con regalos que tiene que recoger en la Aduana (dentro estaba el anillo de bodas y un iPhone). Para sacarlos debe transferir fuertes montos de dinero a la supuesta cuenta de un ‘courier’ internacional que figura a nombre de una mujer desconocida. Sin sospecharlo ni medio segundo, en esos instantes María estaba siendo víctima de una estafa de amor en línea. Esta fue una de las 25 denuncias por fraude “romántico” en el Perú durante 2024. ¿Y el italiano? Probablemente nunca existió.

En el documental “El estafador de Tinder", de Netflix, se describe el perfil del victimario y de las víctimas de este tipo de delito virtual.

La psicóloga Tania Bustamante, con trece años de experiencia en los ámbitos académico, clínico, forense y de gestión pública, nos comparte esta denuncia en particular porque le tocó realizar la evaluación psicológica a la víctima de esta estafa amorosa como parte de la estrategia legal para el juicio. La abogada de María buscaba demostrar ante los magistrados el daño psicológico como consecuencia de la estafa, pues la víctima sufría profundamente la vergüenza de haber caído en el engaño (que incluso la imposibilitó en el trabajo) y la pérdida económica de unos 30 mil soles. Era una doble estafa: de amor y de dinero, y se exigía una justa indemnización. Durante su investigación, Tania Bustamante se dio con interesantes hallazgos.

Un perfil vulnerable

La experta ha encontrado que la mayoría de las víctimas de estafa de amor en línea son mujeres mayores de 35 años, profesionales y con una economía estable. Pueden estar atravesando un divorcio o viviendo una separación difícil, lo que las hace más vulnerables. Además, el factor ‘soledad’ está muy presente en ellas: “Sentirte sola es un factor de riesgo para involucrarte en relaciones de manera rápida, y estos estafadores lo saben. Saben que ellas están vulnerables, saben que hace mucho tiempo nadie les dice lo bonitas que son, y les pueden alegrar el día hasta con un emoticón de rosita. El victimario buscar ese perfil en Tinder, Bumble y otras apps de citas. Observa sus redes sociales: si suben fotos cenando con amigas en lugares caros, en un gimnasio, dándose gustitos. La Inteligencia artificial es un factor de riesgo mayor: ahora hay programas que cambian la voz y hasta la apariencia física”, alerta Bustamente sobre los peligros que se van sumando a estas estafas.

La psicóloga Tania Bustamante desarrolló una amplia investigación sobre las estafas de amor en línea y su trasfondo. / ANTONIO MELGAREJO

Por el lado de los estafadores, suelen mostrar en sus redes sociales un perfil de persona muy agradable y de estatus socioeconómico elevado. Transmiten seguridad afectiva y financiera. Para la víctima (María), la distancia no era un problema: “Normalmente, a muchos chicos les es bien fácil enamorarse del físico y luego pueden conocer la parte más interna. En cambio, algunas chicas se dejan llevar por eso al inicio, pero muchas buscan seguridad económica y emocional”, explica la psicóloga.

Los estafadores se ganan la confianza total, crean una imagen de conexión absoluta, hacen creer que tienen los mismos gustos: platos de comida o grupo musical. Se pintan como la media naranja. Hasta que, de pronto, comienza a aparecer el asunto del dinero. Bustamante nos cuenta que ellos suelen inventar un problema y pedir prestado montos pequeños que devuelven rápidamente e incluso con intereses. Poco a poco, la cifra se incrementa, pero ya se ganaron la confianza.

“Pueden operar como organizaciones criminales, obtienen tus datos personales y abren cuentas bancarias a nombre de las víctimas. Se calcula que, en 2024, las estafas de amor en línea representaron un millón de soles de pérdidas en el Perú. En Inglaterra, se habla de 200 millones de libras esterlinas anualmente solo por esta causa”, detalla Bustamante. ¿Cómo evitar ser una víctima más de estafa de amor en línea? La psicóloga recomienda, primero, analizar si se está ingresando a Tinder (u otra app) porque no se tolera estar sola. Si es así, lo mejor es acudir a un psicoterapeuta. Lo segundo, por supuesto, es ser muy prudente. //