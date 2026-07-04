La Municipalidad de Miraflores dispuso el embanderamiento general y obligatorio en todo el distrito. (Foto: GEC)
La Municipalidad de Miraflores dispuso el embanderamiento general y obligatorio en todo el distrito. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Miraflores oficializó la disposición del embanderamiento general y obligatorio de todos los inmuebles ubicados en su jurisdicción durante julio de 2026.

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