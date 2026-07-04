La Municipalidad de Miraflores oficializó la disposición del embanderamiento general y obligatorio de todos los inmuebles ubicados en su jurisdicción durante julio de 2026.

La norma, publicada el miércoles 1 de julio en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, se dicta como acto cívico por el 205º aniversario de la Proclamación de la Independencia del Perú.

Según el Decreto de Alcaldía Nº 009-2026/MM, la medida alcanza a viviendas, instituciones públicas, privadas y establecimientos comerciales dentro de la jurisdicción miraflorina.

Disposición de Carlos Canales para obligar el embanderamiento por Fiestas Patrias en Miraflores.

El alcalde Carlos Canales fundamentó la disposición en la facultad de la administración municipal para fomentar los valores cívicos de los vecinos e incentivar el respeto a los símbolos patrios, en particular a la bandera nacional.

Vigencia y motivo de la medida

El decreto precisa que resulta necesario adoptar acciones que fomenten el fervor patriótico y recuerden el valor de los próceres y precursores de la independencia. En ese sentido, se dispuso la obligatoriedad del embanderamiento desde la fecha de publicación hasta el 31 de julio de 2026.

Sanciones por incumplimiento

Respecto al control de la medida, el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA) de la municipalidad contempla sanciones específicas para los infractores. El código de infracción 10-112 establece que no izar la bandera nacional durante Fiestas Patrias se sanciona con una multa equivalente al 0.50 de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

La normativa municipal sanciona con la misma proporción izar la bandera fuera del plazo dispuesto por la autoridad, así como hacerlo de manera inadecuada, en mal estado o con el símbolo deteriorado.

Para el cumplimiento de estas disposiciones, la gestión municipal inició paralelamente el lavado de espacios públicos y la instalación de más de 200 ornamentos patrios, entre posteras y banderines, en avenidas principales como Larco y Benavides, como parte de los preparativos por las Fiestas Patrias.