El pasado 30 de abril, alrededor de las 11 de la mañana, un ciudadano identificado como Eder Morán salvó la vida de una perrita de siete años llamada ‘Pelusa’, al atraparla en el aire cuando esta caía desde el tercer nivel de una casa en El Agustino, luego de que perdiera el equilibrio.

Según el registro de las cámaras de seguridad, el joven reaccionó de inmediato al ver que el animal, cuyos dueños son sus sobrinos, se precipitaba al vacío, corriendo cinco pasos para extender los brazos y evitar que la perrita impactara directamente contra el pavimento.

“Al verla no sabía qué hacer. Justo revienta un cohete y es donde la perrita cae. La pude agarrar antes de caer al piso”, declaró, explicando que esto sucedió por un descuido de sus familiares, quienes realizaban labores domésticas.

Debido a la caída, Eder sufrió lesiones en la rodilla y el tobillo, pero no acudió a un médico, asegurando que mejoró. “Me siento mucho mejor y feliz de haber rescatado a la perrita de mi sobrino”, dijo.

El gesto ha generado diversas reacciones entre los residentes de la zona, quienes han felicitado al vecino con dibujos, carteles y mensajes en redes sociales.

Eder Morán

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Sin embargo, Morán, quien desde el año 2012 dirige la fundación benéfica ‘Amigos por Siempre’, minimizó el protagonismo de su acción señalando que cualquier otra persona habría actuado de la misma forma en su lugar.

Actualmente, se confirmó que la mascota no presenta daños físicos y se encuentra bajo el cuidado de sus propietarios.

Perrito cae desde el tercer piso

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