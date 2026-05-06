Resumen

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Se confirmó que la mascota no presenta daños físicos tras el accidente | Foto: 24 Horas (Captura)
Se confirmó que la mascota no presenta daños físicos tras el accidente | Foto: 24 Horas (Captura)
Por Redacción EC

El pasado 30 de abril, alrededor de las 11 de la mañana, un ciudadano identificado como Eder Morán salvó la vida de una perrita de siete años llamada ‘Pelusa’, al atraparla en el aire cuando esta caía desde el tercer nivel de una casa en El Agustino, luego de que perdiera el equilibrio.

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