Resumen

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PNP captura a presunta red criminal acusada de mutilar a secuestrados en Lima. (Foto: César.grados/@photo.gec)
PNP captura a presunta red criminal acusada de mutilar a secuestrados en Lima. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló en el distrito de El Agustino a la banda criminal denominada “El Tren de Aragua Nueva Generación”, presuntamente dedicada al secuestro y tortura de personas para exigir elevadas sumas de dinero a cambio de su liberación.

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