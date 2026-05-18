La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló en el distrito de El Agustino a la banda criminal denominada “El Tren de Aragua Nueva Generación”, presuntamente dedicada al secuestro y tortura de personas para exigir elevadas sumas de dinero a cambio de su liberación.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que durante el operativo fueron detenidas 15 personas, entre ellas 11 ciudadanos venezolanos y cuatro peruanos. Además, una menor de edad fue retenida por las autoridades.

El alto mando policial precisó que agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) realizaron allanamientos simultáneos en varios inmuebles de El Agustino con el objetivo de capturar a los presuntos integrantes de esta organización criminal vinculada a secuestros y extorsiones.

Caen 15 presuntos integrantes de “El Tren de Aragua Nueva Generación” en operativo policial. (Foto: César.grados/@photo.gec)

De acuerdo con las investigaciones, la banda operaba bajo una modalidad en la que mujeres captaban a las víctimas mediante engaños y generaban confianza para luego conducirlas hacia puntos previamente coordinados. En esos lugares, otros integrantes armados ingresaban a los vehículos y concretaban el secuestro.

Arriola detalló que entre las víctimas identificadas figura un ingeniero y un empresario minero, quien habría pagado hasta 300 mil soles para recuperar su libertad.

Asimismo, indicó que una de las detenidas es acusada de mutilar los dedos de los secuestrados como método de tortura y presión contra los familiares. Según la Policía, la mujer fue reconocida plenamente por dos de las cinco víctimas identificadas hasta el momento.

Durante los allanamientos, la Policía incautó armas, celulares, motocicletas y drogas vinculadas a la banda. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Durante la intervención policial, varios sospechosos intentaron escapar lanzándose desde el tercer piso de uno de los inmuebles allanados. Algunos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro de salud.

La Policía también incautó motocicletas, teléfonos celulares, armas de fuego y drogas, elementos que —según las autoridades— evidenciarían la estructura y organización de la banda criminal.

Los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde serán investigados por el presunto delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro, además de otros posibles delitos relacionados con extorsión y crimen organizado.

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