Resumen

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El 27 de julio como día no laborable permitirá tener un fin de semana largo a los beneficiados. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
El 27 de julio como día no laborable permitirá tener un fin de semana largo a los beneficiados. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

El Ejecutivo estableció que el lunes 27 de julio de 2026 sea un día no laborable para los trabajadores estatales a nivel nacional. La medida figura en el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM publicado hoy en el diario oficial El Peruano, lo que establece un fin de semana largo en Fiestas Patrias.

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