El Ejecutivo estableció que el lunes 27 de julio de 2026 sea un día no laborable para los trabajadores estatales a nivel nacional. La medida figura en el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM publicado hoy en el diario oficial El Peruano, lo que establece un fin de semana largo en Fiestas Patrias.

El Gobierno, según el texto publicado, busca fomentar el turismo interno y dinamizar las economías regionales con esta norma que plantea un feriado largo para los beneficiados. Por esto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo diseña planes para incentivar el conocimiento de los atractivos nacionales.

Los servidores públicos recuperarán las horas no trabajadas en los diez días posteriores o según establezca cada entidad. El decreto precisa que la jornada mantiene su carácter de día hábil para efectos tributarios. Las instituciones estatales garantizan la continuidad de los servicios públicos indispensables para la comunidad.

Las empresas de servicios básicos determinan los puestos de trabajo que laborarán para asegurar la atención ciudadana. La lista incluye rubros de salud, saneamiento, electricidad, agua, gas y comunicaciones. También operan con normalidad el transporte, las entidades financieras, los puertos y los aeropuertos.

Los centros de trabajo del sector privado acceden a esta medida de manera voluntaria. El empleador y sus trabajadores acuerdan la forma de reposición de las horas no trabajadas. Si las partes no logran un consenso, el dueño de la empresa decide sobre el descanso.