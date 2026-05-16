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Luis André Flores Julca fue capturado en Argentina tras el asesinato de Yajaira Yanet Sigueñas Urbano. (Foto: El Comercio)
Luis André Flores Julca fue capturado en Argentina tras el asesinato de Yajaira Yanet Sigueñas Urbano. (Foto: El Comercio)
Por Redacción EC

El principal sospechoso del asesinato de una cosmiatra en Surquillo, Yajaira Sigueñas, quien falleció el pasado 4 de mayo luego de ser apuñalada y quemada dentro de su vivienda, fue detenido por la policía de Argentina para proceder con su extradición.

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