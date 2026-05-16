El principal sospechoso del asesinato de una cosmiatra en Surquillo, Yajaira Sigueñas, quien falleció el pasado 4 de mayo luego de ser apuñalada y quemada dentro de su vivienda, fue detenido por la policía de Argentina para proceder con su extradición.

Se trata de Luis André Flores Julca (33) quien fue capturado en la provincia de Santa Fe, Argentina. Fuentes de El Comercio detallaron que los agentes de la Interpol localizaron al sospechoso en la ciudad de Corona mientras circulaba en una bicicleta.

Luis Flores Julca estaba en la lista de recompensas de los más buscados por el feminicidio ocurrido en Surquillo.

El sujeto integraba la lista de los más buscados del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) con una oferta de beneficio económico de 50 mil soles por datos que permitieran su captura.

Luis Flores Julca estaba en la lista de recompensas de los más buscados por el feminicidio ocurrido en Surquillo. (El Comercio)

Luis Flores Julca estaba en la lista de recompensas de los más buscados por el feminicidio ocurrido en Surquillo. (El Comercio)

Flores Julca es el principal imputado por el feminicidio de su expareja Yajaira Yanet Sigueñas Urbano (32). El crimen ocurrió el 11 de abril dentro de un inmueble en Surquillo. Según las investigaciones fiscales, el agresor apuñaló a la joven cosmiatra y posteriormente incendió la vivienda, e la cual el presunto homicida fue grabado ingresando por las cámaras de seguridad. La víctima sufrió quemaduras graves en el 70% de su cuerpo y lesiones punzocortantes en diversas zonas.

La agraviada luchó por su vida durante 23 días en el Hospital Arzobispo Loayza. Sin embargo, Sigueñas Urbano falleció el 4 de mayo a causa de la severidad de sus heridas. Tras esto, la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres recalificó el proceso y cambió de tentativa a feminicidio consumado con circunstancias agravantes.

Un ciudadano brindó información relevante que permitió ubicar al prófugo hace una semana. La operación conjunta reunió a la División de Búsqueda y Captura Interpol Lima con sus pares en Buenos Aires. El investigado se trasladaba como “mochilero” y, al notar la presencia policial, aceleró su marcha para tratar de eludir el control preventivo.

El Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima solicitó la detención preliminar judicial del implicado. El Poder Judicial dictó además un impedimento de salida del país contra el sospechoso. Con su captura, el Ministerio Público gestiona las comunicaciones internacionales para activar el protocolo de extradición. El detenido permanece bajo custodia de la justicia argentina hasta su traslado a territorio peruano.