Al menos ocho unidades de bomberos llegaron hasta la altura de la cuadra 51 de la avenida República de Panamá, en el distrito de Surquillo, para atender una fuga de gas natural.

De acuerdo con RPP, la emergencia se reportó pasadas las 8:30 am de este lunes 20 de abril.

En declaraciones a la citada radioemisora, un vecino de la zona responsabilizó a una empresa constructora que realizaba labores y denunció que un trabajador habría provocado la rotura de una tubería de gas de la empresa Cálidda con un rotomartillo.

Como medida de prevención, las autoridades locales optaron por restringir el tránsito vehicular entre las cuadras 49 y 51 de la avenida República de Panamá, mientras los bomberos realizan los trabajos respectivos para controlar la emergencia.

Comunicado de Cálidda

Comunicado de Cálidda

En un comunicado, la empresa Cálidda informó que una tubería de gas natural resultó afectada por una empresa tercera que realizaba trabajos de construcción en la avenida República de Panamá.

“Actualmente, personal de Cálidda se encuentra en la zona atendiendo la emergencia, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El gas natural es un combustible seguro; al ser más liviano que el aire, ante una eventual fuga se disipa rápidamente en el ambiente”, añadió la firma.

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