Resumen

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Se reportó una fuga de gas natural en el distrito de Surquillo | Captura de video RPP
Se reportó una fuga de gas natural en el distrito de Surquillo | Captura de video RPP
Por Redacción EC

Al menos ocho unidades de bomberos llegaron hasta la altura de la cuadra 51 de la avenida República de Panamá, en el distrito de Surquillo, para atender una fuga de gas natural.