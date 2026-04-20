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Las actas digitales extraviadas son de mesas de votación en el distrito de Magdalena. (Foto: Andina)
Las actas digitales extraviadas son de mesas de votación en el distrito de Magdalena. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 1 reportó formalmente el extravío de dispositivos USB que contenían actas digitales de votos a la presidencia de diecisiete mesas de sufragio en el distrito de Magdalena del Mar.

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