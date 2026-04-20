La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Oeste 1 reportó formalmente el extravío de dispositivos USB que contenían actas digitales de votos a la presidencia de diecisiete mesas de sufragio en el distrito de Magdalena del Mar.

El reporte fue emitido por la jefa de la ODPE Magdalena Castro Sánchez mediante el Memorando N° 000037-2026-ODPELIMAOESTE1EG2026/ONPE, el 19 de abril. El documento fue difundido por redes sociales por el periodista Paolo Benza.

#Urgente ONPE ha perdido 17 actas en Magdalena. En concreto, ha perdido los USB con las actas digitales de 17 mesas que se crearon usando el nuevo y "más eficiente" sistema STAE 👇



(@RonaldCrossPeru ahí está la respuesta a tu pregunta de por qué falta contar tanto en Magdalena). pic.twitter.com/3SQJrMS7yE — Paolo Benza (@paolobenza) April 20, 2026

Los dispositivos desaparecidos contienen exclusivamente las actas presidenciales de locales de votación como la Institución Educativa Coronel FAP Marco Antonio Schenone y la Institución Educativa 72-San Martín de Porres. Asimismo, el documento detalla la pérdida de registros correspondientes a la Institución Educativa Juan Raggio Chichizola.

La sede 06 de la Universidad Nacional Federico Villarreal es la ubicación más afectada, con un total de trece mesas cuyos registros digitales no han sido localizados. Según la comunicación oficial, estos archivos deben ser considerados como actas extraviadas para los fines del procesamiento de datos de la jornada electoral.

Reportan extravío de dispositivos USB con actas digitales en Magdalena. (Paolo Benza)

Castro Sánchez dirigió el memorando a Katherine de los Milagros Elías Quispe de la ODPE Lima Oeste 1 para solicitar que esta situación sea integrada formalmente en el sistema del centro de cómputo. El reporte especifica detalladamente los números de las mesas de sufragio involucradas para asegurar la transparencia en la contabilidad del material electoral.

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