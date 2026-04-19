El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado el aviso meteorológico N° 152, bajo alerta naranja, en diversas regiones de la sierra norte y centro del país. La alerta se debe a un aumento significativo de la temperatura diurna.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) inició el despliegue de una serie de medidas con el objetivo de mitigar los riesgos en la salud de la ciudadanía.

¿Qué regiones podrían registrar elevadas temperaturas?

De acuerdo al Indeci, este fenómeno se manifestará, con mayor intensidad, entre el lunes 20 y el martes 21 de abril. En la sierra norte, los picos de temperatura serán de hasta 33 °C, y 29 °C en la zona centro.

Las principales zonas afectadas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín.

Senamhi advierte que el calentamiento del Pacífico podría elevar temperaturas en la costa peruana hasta fin de año. Foto: Andina.

Uno de los factores de mayor preocupación para el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) es la escasa presencia de nubes prevista para el mediodía.

Esta es una condición que facilita el paso directo de la radiación ultravioleta (UV), elevando el riesgo de lesiones cutáneas y deshidratación.

Asimismo, se presentaran ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h durante las horas de la tarde.

Consejos del Indeci

Con el objetivo de evitar golpes de calor y complicaciones médicas, el Indeci recomienda a la ciudadanía usar sombreros de ala ancha, gafas con filtro UV y prendas de colores claros que permitan la transpiración.

Además, aconseja aplicarse bloqueador solar de manera constante, si se trabaja o transita a la intemperie. Incrementar la ingesta de agua para mantener el cuerpo hidratado y asegurar una ventilación óptima en hogares y oficinas.

En los meses de marzo y abril, ciertas áreas del país alcanzaron máximas de hasta 92 °F. (Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

Las autoridades locales y regionales permanecen en coordinación directa con el COEN para monitorear cualquier incidente derivado de estas anomalías climáticas y garantizar una respuesta rápida ante posibles emergencias.