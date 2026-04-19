Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Indeci aconseja a la población a beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.
El Indeci aconseja a la población a beber abundante líquido y no exponerse de forma directa a los rayos del sol.
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado el aviso meteorológico N° 152, bajo alerta naranja, en diversas regiones de la sierra norte y centro del país. La alerta se debe a un aumento significativo de la temperatura diurna.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: