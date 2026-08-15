El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima informó que 192 774 propietarios de vehículos deberán realizar el pago de la tercera y penúltima cuota del impuesto al patrimonio vehicular 2026 hasta el lunes 31 de agosto, fecha límite establecida para cumplir con esta obligación tributaria.

Los contribuyentes pueden verificar si su vehículo está afecto al impuesto y conocer el monto pendiente a través de la plataforma virtual del SAT. Para ello, deben ingresar a www.gob.pe/satlima, seleccionar la opción “Realiza el pago de tus tributos y papeletas en línea”, colocar el número de placa y elegir la cuota correspondiente.

El pago también puede realizarse desde Yape, ingresando a la opción “Yapear servicios” y registrando el número de placa del vehículo. Además, los usuarios tienen disponibles otros canales como agentes y plataformas digitales de entidades financieras como BCP, BBVA, BanBif, Scotiabank, Interbank, Western Union y Caja Metropolitana.

El SAT recordó que el impuesto al patrimonio vehicular debe pagarse durante tres años consecutivos, contados desde el año siguiente a la primera inscripción del vehículo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). La obligación corresponde a propietarios de autos, camionetas, station wagon, buses, ómnibus, camiones y tractocamiones.

Como parte de la campaña para promover el pago oportuno, la institución anunció que los contribuyentes que cumplan dentro del plazo participarán en un sorteo de premios, entre ellos ‘gift cards’ de hasta S/1000 y vales de combustible.