Los contribuyentes pueden verificar si su vehículo está afecto al impuesto y conocer el monto pendiente a través de la plataforma virtual del SAT | Foto: Difusión
Los contribuyentes pueden verificar si su vehículo está afecto al impuesto y conocer el monto pendiente a través de la plataforma virtual del SAT | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima informó que 192 774 propietarios de vehículos deberán realizar el pago de la tercera y penúltima cuota del impuesto al patrimonio vehicular 2026 hasta el lunes 31 de agosto, fecha límite establecida para cumplir con esta obligación tributaria.

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