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Covetto debía declarar el viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de PNP, pero solicitó reprogramar su citación. (Foto: Antonio Melgarejo/ Archivo El Comercio)
Covetto debía declarar el viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de PNP, pero solicitó reprogramar su citación. (Foto: Antonio Melgarejo/ Archivo El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

A una semana de las elecciones generales- que tuvieron grandes deficiencias, como la tardanza en la llegada del material electoral y la prolongación de los comicios al lunes- el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, dijo que entregará su pasaporte vigente al Ministerio Público, cuando este fije hora y lugar.

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