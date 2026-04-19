A una semana de las elecciones generales- que tuvieron grandes deficiencias, como la tardanza en la llegada del material electoral y la prolongación de los comicios al lunes- el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, dijo que entregará su pasaporte vigente al Ministerio Público, cuando este fije hora y lugar.

Esto luego de que al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP) se haya activado una alerta y se haya dispuesto que todas las unidades especializadas, incluidas las de inteligencia, refuercen las medidas de seguridad y adopten acciones preventivas ante posibles intentos de salida del país de Corvetto.

Según la Orden Telefónica 843-2026-Comoppl, a la que accedió El Comercio, la medida se adoptó luego de que se tomara conocimiento de que se solicitaría una detención preliminar por siete días, así como el allanamiento e incautación de bienes contra del jefe de la ONPE y otros funcionarios investigados. De momento, esto aún no ha sido confirmado públicamente.

En una carta dirigida a la Segunda fiscalía provincial especializada en delitos de Corrupción de funcionarios y a la Policía Nacional, Corvetto refirió que cuenta con Seguridad del Estado “las 24 horas del día, en distintos grupos”, los mismos que dan cuenta al comando policial sobre sus traslados y movimientos. “

“Ergo, resulta un despropósito y exceso en lo que respecta a mi persona, la solicitud del Comando de Operaciones de la PNP de fecha 18 de abril del 2026”, complementó.

(Foto: El Comercio)

El alto funcionario de la ONPE recordó que ha dejado sin efecto sus vacaciones ante la crisis que atraviesa su institución.

En la misma misiva, Corvetto señaló que tiene la “total disponibilidad” para presentarse en la investigación por presunta corrupción que afrontan un grupo de funcionarios de la ONPE por el contrato con la empresa Gálaga, que debía distribuir el material electoral en algunos puntos de Lima.

También refirió que autorizará el levantamiento de su secretario a las comunicaciones “en el periodo que se requiera”.

Covetto debía declarar el viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de PNP, pero solicitó reprogramar su citación.

Incluso, solicitó que esta sea virtual y “en un plazo razonable”. El funcionario fue citado en calidad de testigo, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción tras denunciarse que la empresa Galaga S.A.C, quien ya había sido penalizada por incumplimiento de contrato, fue nuevamente contratada para elaborar el reparto de material electoral en el último proceso electoral.

Su futuro en manos de la JNJ

A pesar de los múltiples cuestionamientos, Corvetto no ha dado señales de renunciar. Permanece en su cargo mientras –en paralelo– la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera sus descargos para definir su futuro al frente del organismo electoral.

Por lo pronto, el máximo representante de la ONPE tendría hasta el 24 de abril para responder a la JNJ por la investigación preliminar que afronta por dos hechos: la falta de instalación de mesas de sufragio y los retrasos generalizados en su implementación, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retire sin poder emitir su voto.

Fuentes de la JNJ estimaron que, tras estos descargos, la institución deberá emitir, entre la primera y la segunda semana de mayo, su informe final sobre la referida investigación. En este, el instructor o ponente definirá si amerita el inicio de un procedimiento disciplinario, el mismo que podría concluir en la destitución, remoción o absolución del funcionario, según se dispone en el reglamento.