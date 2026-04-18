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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El necio providencial

¿Cree alguien que Corvetto cayó del cielo para mellar las candidaturas fuertes en Lima?

    Mario Ghibellini
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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Caído del palto, caído del cielo. Esas son las dos fórmulas con las que califican a Piero Corvetto quienes se han beneficiado con los estropicios causados por él al proceso electoral en Lima. Postulan ellos que estamos simplemente ante un tonto cuyas torpezas resultaron milagrosas para sus intereses. La cosa, sin embargo, no es tan sencilla, pues de un necio orgánico uno esperaría necedades ecuménicas y en este caso, en cambio, los despropósitos han sido ‘boutique’. O, como el propio jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sostuvo el martes ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, “un error puntual”. Esto es, puntualmente dirigido a afectar la votación en la capital y, con ello, obviamente, las posibilidades de los candidatos fuertes en la plaza electoral más populosa del país. A saber, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Jorge Nieto.

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