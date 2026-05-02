El Comercio
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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Estar con el alemán

Tres tristes tocaditos y sus nostalgias hitlerianas.

    Mario Ghibellini
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    Periodista

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Para los 83 años que lleva a cuestas, el presidente José Balcázar tiene una energía envidiable. La semana pasada incurrió en un desaguisado de proporciones a propósito de la compra de los F-16, y nada más empezar esta, ya estaba enredado en un papelón igual de patético. Nos referimos, por supuesto, a la tesis que esbozó durante su discurso por el 138 aniversario de la Cámara de Comercio de Lima sobre las razones que provocaron la Segunda Guerra Mundial. “Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte, de los judíos, porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura”, aseveró con ese aire doctoral que adopta cuando quiere pegarla de hombre del renacimiento. Y tuvo, además, el morro de señalar como fuente de semejante brulote a Antonio Escohotado, pensador español que en su obra “Los enemigos del comercio” no ataca sino más bien ensalza la referida actividad económica. Balcázar nunca leyó a Escohotado o, si lo leyó, no lo entendió. Para todo efecto práctico, es lo mismo.

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