La cantante puertorriqueña de música urbana Young Miko anunció el lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada ‘Do Not Disturb Deluxe’ para el próximo 29 de mayo, material que servirá como antesala a su concierto en Tokio y al arranque de su próxima gira internacional ‘Late Checkout Tour’.

El proyecto original, ‘Do Not Disturb’, fue publicado en 2025 con un repertorio de 16 canciones, entre las cuales destaca “Traviesa”, una colaboración junto al artista Eladio Carrión.

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Como adelanto de esta versión extendida, la intérprete estrenó el mes pasado el sencillo “BIAF <3”, que debutó en el Top 50 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y acumula más de 10 millones de reproducciones en Spotify.

Con respecto a sus próximas presentaciones en vivo, Young Miko viajará a Japón para participar en los Crunchyroll Anime Awards en Tokio el 23 de mayo.

Posteriormente, el 3 de julio iniciará en Dinamarca el ‘Late Checkout Tour’, una serie de conciertos que contempla 31 fechas distribuidas en 11 países, consolidándose como el recorrido más ambicioso de su carrera hasta el momento.

Young Miko en Lima a finales de 2024 / FRANCESCANAYA

La trayectoria reciente de la artista urbana también incluye reconocimientos de la industria, tras haber sido galardonada en abril pasado como ‘Artista Imparable’ en la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026.

En dicha gala, la organización también condecoró a la española Rosalía como la ‘Mujer del Año’, a Gloria Trevi con el premio ‘Trayectoria Artística’, a Ivy Queen como ‘Pionera’ y a Julieta Venegas con la distinción de ‘Excelencia Artística’.

*Con información de EFE

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