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El proyecto original, 'Do Not Disturb', fue publicado en 2025 con un repertorio de 16 canciones | Foto: EFE
El proyecto original, 'Do Not Disturb', fue publicado en 2025 con un repertorio de 16 canciones | Foto: EFE
Por Redacción EC

La cantante puertorriqueña de música urbana Young Miko anunció el lanzamiento de su nueva producción discográfica titulada ‘Do Not Disturb Deluxe’ para el próximo 29 de mayo, material que servirá como antesala a su concierto en Tokio y al arranque de su próxima gira internacional ‘Late Checkout Tour’.

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