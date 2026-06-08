El cantante Álvaro Díaz confirmó su llegada a Perú para ofrecer un concierto el próximo 30 de agosto en Costa 21. El rapero puertorriqueño regresa a nuestro país con su gira “Omakase Tour 2026” para brinda lo mejor de su repertorio musical. La preventa de entradas estará disponible los días 11 y 12 de junio, a través de Teleticket.

Considerado una de las figuras más influyentes de la nueva generación de la música latina, Álvaro Díaz ha construido una propuesta artística que combina rap, hip hop, pop alternativo, electrónica y sonidos experimentales. Su estilo lo ha convertido en un referente para las nuevas generaciones.

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A lo largo de su trayectoria, el cantante Álvaro Díaz ha colaborado con importantes exponentes de la música latina contemporánea como Feid, Rauw Alejandro, Tainy, Mora, C. Tangana, Nathy Peluso, Sen Senra, entre otros.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó con el lanzamiento de su álbum “Sayonara”, proyecto que alcanzó el primer lugar en la lista US Latin Albums y se ubicó dentro del Top 20 general de Apple Music en Estados Unidos. Además, logró importantes posiciones en rankings internacionales de Billboard y Spotify.

El impacto de Álvaro Díaz también ha sido reconocido por la industria musical con tres nominaciones a los Latin Grammy. Su crecimiento internacional, sumado a millones de reproducciones en plataformas digitales y una sólida comunidad de seguidores, lo posicionan entre los artistas más influyentes de la música latina actual.

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Con su presentación en Costa 21, Álvaro Díaz buscará conectar nuevamente con el público peruano al ritmo de temas como “Problemón”, “Llori Pari”, “Sin poderes”, “Reina pepiada”, “Lentito”, entre otros.

Álvaro Díaz confirmó su concierto en Perú para el próximo 30 de agosto en Costa 21. (Foto: Instagram / @alvaritodiaz)

La preventa de entradas para el concierto de Álvaro Díaz estará disponible en Teleticket los días 11 y 12 de junio, con hasta un 15% de descuento para clientes Interbank. Tras cerrar esta etapa iniciará la venta general.