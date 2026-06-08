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Álvaro Díaz confirmó su concierto en Perú para el próximo 30 de agosto en Costa 21. (Foto: Difusión)
Álvaro Díaz confirmó su concierto en Perú para el próximo 30 de agosto en Costa 21. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantante Álvaro Díaz confirmó su llegada a Perú para ofrecer un concierto el próximo 30 de agosto en Costa 21. El rapero puertorriqueño regresa a nuestro país con su gira “Omakase Tour 2026” para brinda lo mejor de su repertorio musical. La preventa de entradas estará disponible los días 11 y 12 de junio, a través de Teleticket.

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