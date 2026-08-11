El lanzamiento marca una nueva etapa para la banda y, además, nació de una decisión compartida con sus seguidores | Foto: Difusión
El lanzamiento marca una nueva etapa para la banda y, además, nació de una decisión compartida con sus seguidores | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La agrupación miamense FatKingBulla nos da a conocer “Sex y Dinero”, su más reciente sencillo, una canción que refleja las aspiraciones, contradicciones y excesos que caracterizan a la sociedad actual.