La agrupación miamense FatKingBulla nos da a conocer “Sex y Dinero”, su más reciente sencillo, una canción que refleja las aspiraciones, contradicciones y excesos que caracterizan a la sociedad actual.

El lanzamiento marca una nueva etapa para la banda y, además, nació de una decisión compartida con sus seguidores.

El título del sencillo fue elegido mediante una encuesta realizada en las redes sociales del grupo, donde los fanáticos pudieron votar entre dos opciones: “Sex y Dinero” y “Sin Miedo al Éxito”.

Finalmente, la primera alternativa obtuvo la mayor cantidad de votos y se convirtió en el nombre oficial de la canción, reafirmando la cercanía de FatKingBulla con su comunidad.

Más allá de un título provocador, “Sex y Dinero” propone una mirada a una realidad cada vez más evidente: la búsqueda constante del dinero, muchas veces de forma rápida, como símbolo de éxito y reconocimiento, mientras el sexo continúa siendo una parte esencial de la naturaleza humana y de las relaciones que vivimos día a día.

FatKingBulla presenta su nuevo single “Sex y Dinero”

La canción retrata estas dos fuerzas como elementos presentes en la vida cotidiana, invitando a la reflexión sin emitir juicios.

FatKingBulla está integrada por los músicos peruanos José “Bulla” Lafosse y GUILLE, quiénes actualmente residen en la ciudad de Miami. Desde allí continúan consolidando una propuesta que fusiona el rock latino con sonidos contemporáneos, manteniendo una identidad auténtica y una conexión cercana con su público.

Durante las semanas previas al estreno, la banda compartió adelantos del sencillo y contenido exclusivo a través de sus redes sociales, generando expectativa entre sus seguidores hasta el lanzamiento oficial.

Con “Sex y Dinero”, FatKingBulla reafirma su evolución artística y apuesta por composiciones que dialogan con la realidad de una generación marcada por la ambición, los deseos y la búsqueda permanente del éxito.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La cita es el próximo 14 de agosto en Sala Mandra del Boulevard en Barranco. Las entradas se pueden conseguir de manera directa al número +51 983-751-450 983751450, sólo WhatsApp.

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