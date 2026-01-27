FatKingBulla lanza ‘single’ y videoclip “No creo en amor”, grabado íntegramente en Perú

FatKingBulla marca un nuevo hito en su carrera con el lanzamiento de su más reciente videoclip “No creo en amor”, tema que forma parte de su primer álbum de estudio titulado FatKingBulla. Este estreno no sólo representa una evolución artística, sino también una apuesta creativa audiovisual que tiene como escenario y objetivo principal al Perú.

Según detalla la banda, decidieron producir el videoclip en Lima para respirar el mismo aire que su público, apostando por una estética minimalista en blanco y negro, bajo la dirección del reconocido fotógrafo y videógrafo peruano Chayo Saldarriaga cuya mirada ha sido clave para la producción del material, las decisiones creativas del blanco y negro y locación única de estudio.

Lejos de ser destellos aleatorios, fueron apuestas estratégicas para resaltar factores fundamentales: transmitir la “carencia” expresada en el tema, plasmar la dualidad extrema del cazador y la presa, y visualmente mantener el enfoque en la esencia de la banda: sus miembros fundadores.

En el plano musical, “No creo en amor” cuenta con la producción de Francisco Murias, productor musical peruano ampliamente reconocido en la escena local e internacional, su participación ha sido determinante para consolidar un sonido sólido, contemporáneo, y alineado con esta nueva etapa artística de la banda.

Este lanzamiento también destaca un reencuentro significativo: FatKingBulla vuelve a reunir la alineación original de su etapa inicial, un “back to the roots”. Guille regresa y asume el rol de guitarra y voces; y este reencuentro con José Antonio “Bulla” aporta una carga emocional y musical que conecta el pasado del proyecto con su presente creativo. Ambos son peruanos, pero radican desde hacer varios años en los Estados Unidos, para ser exactos en Miami.

Los temas de FatKingBulla se pueden encontrar en todas las plataformas musicales como Spotify, Apple Music, Soundcloud, Pandora entre otros.

Más sobre el nuevo material

La historia de “No creo en amor” se construye alrededor de una figura femenina seductora que transita por la vida cautivando y enamorando, utilizando para su propio placer a quienes caen bajo su hechizo, ajenos a sus verdaderas intenciones. Los atrae, los consume, y luego los desecha en una dinámica marcada por el desencanto y la manipulación emocional.

El relato se narra desde la voz de quien intenta liberarse de ese vínculo, expresando la necesidad de escapar de sus golpes emocionales y de sus falsas treguas. La frase “No quiero tú dolor, no más de tus mentiras” funciona como un quiebre definitivo, una confrontación directa hacia la protagonista, revelando el hartazgo y la decisión de cortar con el ciclo de daño.

Lejos de presentarla como un personaje unidimensional, la historia expone que esta conducta (femenina en este caso) es la evolución de un pasado triste, marcado por el maltrato y el engaño de relaciones anteriores, transformando su forma de amar en una respuesta de defensa y revancha emocional: un claro payback time que atraviesa toda la narrativa del tema y su videoclip.

Encuentra a la agrupación @FatKingBulla en todas las redes sociales.

