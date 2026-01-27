FatKingBulla lanza ‘single’ y videoclip “No creo en amor”, grabado íntegramente en Perú

Escuchar
FatKingBulla marca un nuevo hito en su carrera con el lanzamiento de su más reciente videoclip “No creo en amor”, tema que forma parte de su primer álbum de estudio titulado FatKingBulla. Este estreno no sólo representa una evolución artística, sino también una apuesta creativa audiovisual que tiene como escenario y objetivo principal al Perú.

