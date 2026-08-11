Orquesta Candela apunta a los Latin Grammy con “Homenaje a Víctor Yaipén”

Orquesta Candela brilla con luz propia. Su álbum “Homenaje a Víctor Yaipén” fue enviado a los Grammy para su consideración dentro de la categoría de música tropical, como parte del proceso de evaluación de la Academia. La presentación de la producción no implica una nominación, sino que corresponde a una primera etapa en la que los trabajos musicales son puestos a consideración.

La agrupación peruana celebra con entusiasmo esta oportunidad y destaca el significado que tiene para la música nacional: llevar la cumbia peruana a nuevos escenarios internacionales y contribuir a que los peruanos se sientan orgullosos de uno de los géneros que forman parte de nuestra identidad musical.

El álbum “Homenaje a Víctor Yaipén” reúne a destacados artistas nacionales e internacionales y puede disfrutarse a través de las principales plataformas digitales. La producción cuenta con la participación de figuras como Elvis Crespo, Tony Succar, Mimy Succar y Joysi Love, exintegrante de Factoría, además de agrupaciones e invitados como Grupo 5, entre otros artistas.

Con esta producción, Orquesta Candela busca rendir homenaje a Víctor Yaipén, uno de los nombres importantes en la historia de la cumbia peruana, y, al mismo tiempo, continuar proyectando este género hacia una audiencia internacional.

La agrupación destaca especialmente el respaldo de Víctor, Donald, Billy y toda la familia Yaipén, cuyo legado es parte fundamental de este proyecto. “Homenaje a Víctor Yaipén” representa también un trabajo conjunto que involucra a profesionales de Perú y Colombia, unidos por el objetivo de llevar la cumbia peruana a nuevos escenarios.

En este recorrido, Orquesta Candela reconoce el trabajo de Óscar Astoque, encargado de la asesoría en Colombia, así como el respaldo de The Orchard y Sony Music en el proceso de distribución y difusión internacional de la producción.

A este esfuerzo se suma Edgar Mimbela, responsable de Marketing y Comunicaciones, quien, junto al equipo de trabajo de Perú y Colombia, acompaña la estrategia de promoción del álbum y su proyección fuera del país.

“Estamos felices con el equipo”, es el sentir de Orquesta Candela ante este nuevo paso en su trayectoria y la posibilidad de que su música llegue a nuevos públicos.

Orquesta Candela busca hacer historia y llevar el legado de Víctor Yaipén a los Latin Grammy con su álbum homenaje.

La agrupación invita a sus seguidores a escuchar y compartir “Homenaje a Víctor Yaipén”, una producción que busca celebrar el legado de una familia fundamental para la cumbia peruana y demostrar que este género puede seguir conquistando nuevos escenarios alrededor del mundo.

“¡Vamos, Perú! ¡Sí se puede! Unidos por la cumbia.”, dijeron desde Candela a El Comercio

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