Orquesta Candela y La Bella Luz presentan ‘Mi Orgullo’, una colaboración que celebra la unión de la cumbia peruana
Orquesta Candela y La Bella Luz presentan ‘Mi Orgullo’, una colaboración que celebra la unión de la cumbia peruana
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La cumbia peruana suma una nueva colaboración con el estreno de ‘Mi Orgullo’, tema que reúne por primera vez a Orquesta Candela y La Bella Luz. La canción, que ya se encuentra disponible junto con su videoclip en plataformas digitales, marca un encuentro entre dos de las agrupaciones más populares del país.

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