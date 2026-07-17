Orquesta Candela y La Bella Luz presentan ‘Mi Orgullo’, una colaboración que celebra la unión de la cumbia peruana

La cumbia peruana suma una nueva colaboración con el estreno de ‘Mi Orgullo’, tema que reúne por primera vez a Orquesta Candela y La Bella Luz. La canción, que ya se encuentra disponible junto con su videoclip en plataformas digitales, marca un encuentro entre dos de las agrupaciones más populares del país.

El lanzamiento llega después del éxito obtenido por Orquesta Candela con ‘Sin Testigos’, colaboración realizada junto al merenguero Elvis Crespo. En esta oportunidad, la agrupación apostó por un proyecto íntegramente peruano, compartiendo escenario con La Bella Luz en una producción que resalta la identidad y el crecimiento de la cumbia nacional.

La interpretación de ‘Mi Orgullo’ está a cargo de Víctor Jr. Yaipén, una de las voces principales de Orquesta Candela, y Mackeily Luján, conocida entre sus seguidores como la “Muñequita de Porcelana”. Ambos artistas unen sus estilos en una propuesta que combina emoción y ritmo.

Óscar Custodio Jr., líder de La Bella Luz, explicó que la colaboración nació de manera natural gracias a la cercanía entre ambas agrupaciones. Recordó que comparten raíces en el norte del Perú, una región reconocida por su tradición musical y por haber dado origen a importantes exponentes de la cumbia.

El cantante destacó que, más allá de la competencia artística, existe un profundo respeto entre los músicos. En ese sentido, señaló que este tipo de proyectos contribuye a fortalecer el género y a ampliar el alcance de la música peruana tanto dentro como fuera del país.

Por su parte, Víctor Jr., Donald y Billy Yaipén expresaron su satisfacción por concretar esta colaboración. Los integrantes de Orquesta Candela recordaron la amistad que une desde hace años a la familia Custodio con la familia Yaipén, un vínculo que ahora se refleja en esta producción musical.

“Hay una historia de amistad que comenzó desde los primeros años de la Orquesta Candela y que hoy se transforma en una colaboración que une historia, tradición y pasión por la cumbia”, señalaron los artistas.

Los integrantes de ambas agrupaciones coincidieron en que ‘Mi Orgullo’ representa mucho más que un nuevo lanzamiento. Consideran que la unión entre artistas nacionales permite que la cumbia siga creciendo, llegue a nuevos públicos y continúe consolidándose como uno de los géneros musicales más representativos del Perú.

Con este estreno, Orquesta Candela y La Bella Luz buscan abrir una nueva etapa de colaboraciones dentro de la escena tropical peruana, demostrando que la unión entre agrupaciones puede convertirse en un impulso para seguir llevando la cumbia nacional a más escenarios.

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