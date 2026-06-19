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Orquesta Candela homenajea a don Víctor Yaipén y celebra su legado en el Día del Padre
Orquesta Candela homenajea a don Víctor Yaipén y celebra su legado en el Día del Padre
Por Redacción EC

A dos años de su partida, el legado de don Víctor Yaipén Uypán permanece más vigente que nunca. Reconocido como uno de los grandes impulsores de la cumbia peruana y fundador de Orquesta Candela y del Grupo 5, su historia de esfuerzo, visión empresarial y amor por la música continúa inspirando a nuevas generaciones.

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