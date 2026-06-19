Orquesta Candela homenajea a don Víctor Yaipén y celebra su legado en el Día del Padre

A dos años de su partida, el legado de don Víctor Yaipén Uypán permanece más vigente que nunca. Reconocido como uno de los grandes impulsores de la cumbia peruana y fundador de Orquesta Candela y del Grupo 5, su historia de esfuerzo, visión empresarial y amor por la música continúa inspirando a nuevas generaciones.

Con motivo del Día del Padre, Orquesta Candela estrenó en YouTube un homenaje especial dedicado a todos los padres emprendedores. La producción, cargada de emoción, busca reconocer el sacrificio, la entrega y la perseverancia de quienes trabajan cada día para sacar adelante a sus familias.

El especial reúne algunos de los temas más representativos del repertorio que marcó la trayectoria de don Víctor Yaipén, además de contar con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales que se sumaron a esta celebración en honor a una de las figuras más influyentes de la música tropical peruana.

Para la familia Yaipén, este tributo tiene un significado especial. Más allá del reconocimiento artístico, representa un homenaje al padre, al emprendedor y al visionario que les inculcó valores como el trabajo, la disciplina y la unión familiar, principios que hoy siguen guiando el camino de sus hijos.

La influencia de don Víctor Yaipén trascendió los escenarios. Su aporte fue determinante para el crecimiento y la consolidación de la cumbia peruana, género que llevó a nuevos niveles de popularidad y que continúa conquistando públicos dentro y fuera del país.

Canciones como El Pájaro Amarillo y Tan Dentro de Mi Alma permanecen en la memoria colectiva de los peruanos y siguen siendo parte de celebraciones, reuniones familiares y conciertos, consolidándose como clásicos del repertorio nacional.

Víctor Yaipen junto a su hijos

Actualmente, sus hijos Víctor, Donald, Billy, Giancarlo, Erick y Rosela Yaipén mantienen vivo el legado musical de su padre, impulsando nuevos proyectos que fortalecen la presencia de Orquesta Candela en la escena nacional.

A esta labor se suma Edgar Mimbela, responsable del área de Marketing y Comunicaciones de la agrupación, quien junto con todo el equipo trabaja para proyectar la orquesta hacia nuevas audiencias, sin perder la esencia que convirtió a don Víctor Yaipén en un referente de la cumbia peruana.

Más que recordar a un artista, este homenaje celebra la vida de un padre ejemplar que abrió camino para su familia y para decenas de músicos que encontraron en él un maestro y una inspiración.

El especial ya se encuentra disponible en YouTube y constituye una invitación para celebrar el Día del Padre recordando la trayectoria de un hombre cuya visión y pasión por la música siguen marcando el rumbo de la cumbia peruana.