El rugido del heavy metal volverá a escucharse en Lima. La legendaria banda estadounidense Quiet Riot confirmó su regreso al Perú para presentarse el próximo 18 de abril de 2027 en el Teatro Leguía, en una noche que promete convertirse en una verdadera celebración para los amantes del hard rock y el metal clásico.

Después de casi 30 años de ausencia, la agrupación responsable de algunos de los himnos más emblemáticos de los años ochenta volverá a encontrarse con el público peruano. Su única presentación en nuestro país se realizó el 15 de enero de 1998 en el recordado Zalonazo de Surquillo, un concierto que permanece grabado en la memoria de quienes tuvieron la suerte de presenciarlo.

Ahora, una nueva generación tendrá la oportunidad de vivir la experiencia Quiet Riot en vivo y, para quienes estuvieron allí hace casi tres décadas, será el momento perfecto para volver a levantar los puños y cantar cada canción como si el tiempo no hubiera pasado.

La gira celebra el legado de Metal Health, el álbum que cambió para siempre la historia del heavy metal. Lanzado en 1983, el disco se convirtió en el primero del género en alcanzar el número uno del Billboard 200, abriendo las puertas para que el metal conquistara la industria musical mundial.

El público peruano podrá disfrutar de clásicos inmortales como “Metal Health (Bang Your Head)”, “Cum On Feel The Noize”, “Mama Weer All Crazee Now”, “Slick Black Cadillac” y “The Wild and the Young”, auténticos himnos que siguen sonando con la misma fuerza que hace más de cuatro décadas.

Sobre el escenario estarán Rudy Sarzo, bajista histórico y protagonista de la época dorada de la banda; junto a Jizzy Pearl en la voz, Alex Grossi en la guitarra y Johnny Kelly en la batería, una formación que mantiene intacta la energía y actitud que convirtió a Quiet Riot en una referencia obligada del hard rock mundial.