Resumen

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La gira de Quiet Riot celebra el legado de Metal Health, el álbum que cambió para siempre la historia del heavy metal. (Foto: Difusión)
La gira de Quiet Riot celebra el legado de Metal Health, el álbum que cambió para siempre la historia del heavy metal. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El rugido del heavy metal volverá a escucharse en Lima. La legendaria banda estadounidense Quiet Riot confirmó su regreso al Perú para presentarse el próximo 18 de abril de 2027 en el Teatro Leguía, en una noche que promete convertirse en una verdadera celebración para los amantes del hard rock y el metal clásico.