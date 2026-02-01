Escuchar
(2 min)
“Rosa y Espina”: banda de metal peruano se reúne en concierto el 14 de febrero. (Foto: Difusión)

“Rosa y Espina”: banda de metal peruano se reúne en concierto el 14 de febrero. (Foto: Difusión)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“Rosa y Espina”: banda de metal peruano se reúne en concierto el 14 de febrero. (Foto: Difusión)
“Rosa y Espina”: banda de metal peruano se reúne en concierto el 14 de febrero. (Foto: Difusión)
Por Leslie A. Galván

El metal peruano tendrá una cita importante con “Rosa y Espina”, un concierto que reunirá a bandas históricas, como Masacre y Sacra. La primera, una de las bandas más influyentes del metal nacional, interpretará de manera íntegra del disco Sin Piedad, uno de los discos más emblemáticos de su trayectoria, en una presentación que busca ser fiel al espíritu original del álbum.

Masacre y Sacra encabezan “Rosa y Espina”, el irrepetible concierto de metal peruano
Cine

Masacre y Sacra encabezan “Rosa y Espina”, el irrepetible concierto de metal peruano

El legado de Buster Keaton, el gigante del cine mudo que prefería el silencio al aplauso fácil
Cultura contemporánea

El legado de Buster Keaton, el gigante del cine mudo que prefería el silencio al aplauso fácil

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños
Famosos

“Valiente pese al miedo”: Christian Thorsen y su optimista forma de continuar su lucha contra el cáncer, el amor “bonito” y sus sueños

Macaulay Culkin le dijo adiós a Catherine O’Hara, su “madre” en ‘Home Alone’: “Te veo más tarde”
Cine

Macaulay Culkin le dijo adiós a Catherine O’Hara, su “madre” en ‘Home Alone’: “Te veo más tarde”