Masacre y Sacra encabezan “Rosa y Espina”, el irrepetible concierto de metal peruano

El metal peruano tendrá una cita importante con “Rosa y Espina”, un concierto que reunirá a bandas históricas, como Masacre y Sacra. La primera, una de las bandas más influyentes del metal nacional, interpretará de manera íntegra del disco Sin Piedad, uno de los discos más emblemáticos de su trayectoria, en una presentación que busca ser fiel al espíritu original del álbum.

Miguel “El Loco” Cervantes, los hermanos Martín y Miguel Tuesta, Coqui de Tramontana y Pier Paolo de Bernardis serán los encargados de ejecutar el espectáculo, a costa de la memoria y el rigor sonoro que acercó y alejó a la banda a lo largo de los años.

“Desde que grabamos Sin Piedad y en los últimos 30 años, la formación original nos hemos presentado menos veces juntos desde la década de los 80. Ya la banda tomó nuevos integrantes para hacer los temas clásicos en los años 90. Esta sería la tercera vez que nos presentamos y la gente espera que toquemos el disco entero”, dijo Coqui de Tramontana, guitarrista y uno de los miembros fundadores de Masacre, a Luces de El Comercio.

La banda atraviesa un momento significativo tras la reciente edición en vinilo de sus temas clásicos. A Masacre, se suma Icarus, banda de heavy metal que aprovechará el escenario para presentar nuevo material, y Saloma, agrupación que fue finalista del Road to Wacken.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Masacre?

“Rosa y Espina” se realizará en el Salón del Centro de Convenciones Festiva, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte 1439, en el Centro de Lima. El concierto está programado para iniciar a las 7:00 p. m.

Las entradas para el evento ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline. Los precios establecidos se ofrecen desde el área Early Bird a 40 soles con stock limitado. La organización recomienda adquirir los boletos con anticipación, debido al carácter único de la fecha.