Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, la productora confirmó de manera directa la cancelación definitiva del festival: “Kandavu informa al público en general que el Festival Vivo X El Rock 2026 ha sido cancelado”.
Asimismo, Kandavu Entertainment manifestó su agradecimiento a los seguidores que respaldaron la propuesta y confiaron en la realización del festival. “Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de nuestro público y de todos los fans que confiaron en el evento”, señala parte del comunicado.
Devolución de entradas
Con respecto a los que adquirieron sus entradas, la empresa informó que el proceso de devolución estará a cargo de Ticketmaster y comenzará a partir de la fecha del anuncio.
“El proceso de devolución será gestionado por Ticketmaster dentro del plazo de hasta quince (15) días hábiles, de conformidad con la normativa vigente y siguiendo el procedimiento establecido en su Política de Compra”, precisa el documento.
La organización agregó que los que cuentan con sus entradas deberán estar atentos a las indicaciones y comunicaciones correspondientes de Ticketmaster. El plazo señalado por Kandavu es de hasta 15 días hábiles, por lo que la devolución no necesariamente se verá reflejada de manera inmediata.
Dominado por la euforia, el presidente argentino, Javier Milei, ofreció este lunes 6 de octubre un concierto de rock en Buenos Aires, junto a sus allegados y una gran cantidad de público joven, mientras su Gobierno y su partido enfrentan un complejo escenario político y económico en la antesala de los comicios legislativos del próximo 26 de octubre. (EFE)