A través de un comunicado, la productora anunció la cancelación de "Vivo x el rock 2026" en Lima y señaló que Ticketmaster gestionará la devolución del dinero en el plazo de 15 días hábiles. (Foto: Instagram / @vivoxelrock)
A través de un comunicado, la productora anunció la cancelación de "Vivo x el rock 2026" en Lima y señaló que Ticketmaster gestionará la devolución del dinero en el plazo de 15 días hábiles. (Foto: Instagram / @vivoxelrock)
Por Redacción EC

El Festival Vivo X El Rock 2026 fue cancelado, según informó Kandavu Entertainment a través de un comunicado. La noticia fue difundida este martes 11 de agosto mediante las redes sociales vinculadas al festival.

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