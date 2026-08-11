El Festival Vivo X El Rock 2026 fue cancelado, según informó Kandavu Entertainment a través de un comunicado. La noticia fue difundida este martes 11 de agosto mediante las redes sociales vinculadas al festival.

Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, la productora confirmó de manera directa la cancelación definitiva del festival: “Kandavu informa al público en general que el Festival Vivo X El Rock 2026 ha sido cancelado”.

La empresa también expresó sus disculpas por las consecuencias que la decisión pueda generar entre quienes tenían previsto asistir al evento.

Asimismo, Kandavu Entertainment manifestó su agradecimiento a los seguidores que respaldaron la propuesta y confiaron en la realización del festival. “Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de nuestro público y de todos los fans que confiaron en el evento”, señala parte del comunicado.

Devolución de entradas

Con respecto a los que adquirieron sus entradas, la empresa informó que el proceso de devolución estará a cargo de Ticketmaster y comenzará a partir de la fecha del anuncio.

“El proceso de devolución será gestionado por Ticketmaster dentro del plazo de hasta quince (15) días hábiles, de conformidad con la normativa vigente y siguiendo el procedimiento establecido en su Política de Compra”, precisa el documento.

/ Julio Reaño

La organización agregó que los que cuentan con sus entradas deberán estar atentos a las indicaciones y comunicaciones correspondientes de Ticketmaster. El plazo señalado por Kandavu es de hasta 15 días hábiles, por lo que la devolución no necesariamente se verá reflejada de manera inmediata.