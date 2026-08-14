¿Pagaste por ir a Vivo x el Rock? Indecopi revela qué pasará con el dinero de los asistentes | Foto: Facebook
¿Pagaste por ir a Vivo x el Rock? Indecopi revela qué pasará con el dinero de los asistentes | Foto: Facebook
Por José Templo

La reciente cancelación del evento ‘Vivo X El Rock 2026′ dejó a miles de seguidores con entradas adquiridas y dudas sobre qué ocurrirá con el dinero que pagaron. Tras el anuncio, Indecopi recordó que los consumidores tienen derechos cuando un espectáculo cambia o deja de realizarse bajo las condiciones ofrecidas inicialmente. La entidad también explicó el plazo establecido para recuperar el dinero y las vías disponibles si aparecen inconvenientes durante el trámite, una situación que genera preocupación entre quienes ya habían comprado sus boletos. Afortunadamente, la productora del festival confirmó que habrá devolución de las entradas. A continuación, te contamos cómo será el reembolso, cuándo debería concretarse y qué puedes hacer si no recibes tu dinero.

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