La reciente cancelación del evento ‘Vivo X El Rock 2026′ dejó a miles de seguidores con entradas adquiridas y dudas sobre qué ocurrirá con el dinero que pagaron. Tras el anuncio, Indecopi recordó que los consumidores tienen derechos cuando un espectáculo cambia o deja de realizarse bajo las condiciones ofrecidas inicialmente. La entidad también explicó el plazo establecido para recuperar el dinero y las vías disponibles si aparecen inconvenientes durante el trámite, una situación que genera preocupación entre quienes ya habían comprado sus boletos. Afortunadamente, la productora del festival confirmó que habrá devolución de las entradas. A continuación, te contamos cómo será el reembolso, cuándo debería concretarse y qué puedes hacer si no recibes tu dinero.

¿QUÉ PASARÁ CON EL DINERO DE LAS ENTRADAS DE VIVO X EL ROCK?

Los compradores podrán recuperar el monto que pagaron por sus entradas debido a la cancelación del festival. La productora Kandavu Entertainment informó que Ticketmaster será la empresa encargada de procesar el reembolso, por lo que los asistentes deberán seguir las indicaciones que la plataforma comunique para completar el procedimiento. El proceso se realizará de acuerdo con la Política de Compra de Ticketmaster.

La productora recomendó a los usuarios a permanecer atentos a las comunicaciones oficiales que emita Tickemaster sobre los pasos a seguir respecto al desembolso.

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE DEMORAR EL REEMBOLSO?

Indecopi recordó que la devolución debe efectuarse en un periodo máximo de 15 días hábiles desde que el consumidor presenta la solicitud. Kandavu también comunicó que Ticketmaster manejará el proceso dentro de ese límite. El dinero podría no aparecer inmediatamente en la cuenta del comprador, pues el plazo contempla el tiempo necesario para completar la devolución, según explica el diario La República.

A través de un comunicado, la productora anunció la cancelación de "Vivo x el rock 2026" en Lima y señaló que Ticketmaster gestionará la devolución del dinero en el plazo de 15 días hábiles.

¿CUÁNDO UN CONSUMIDOR PUEDE PEDIR LA DEVOLUCIÓN DE UNA ENTRADA?

Según Indecopi, el organizador tiene que respetar las características anunciadas antes de la venta del espectáculo. Si posteriormente se modifica un elemento importante, el asistente puede solicitar que le devuelvan lo pagado. Esto incluye situaciones como:

La cancelación del evento.

Un cambio en la fecha anunciada.

La modificación del lugar.

Cambios en los artistas u otros aspectos ofrecidos.

¿QUÉ DEBE INFORMAR EL ORGANIZADOR PARA HACER EL REEMBOLSO?

Las empresas responsables tienen que comunicar de forma clara cómo solicitar la devolución. También deben precisar los medios disponibles, los requisitos del comprador y las condiciones aplicables al trámite. Así, el consumidor puede conocer los pasos que debe seguir en el trámite.

¿QUÉ HACER SI NO DEVUELVEN EL DINERO?

Indecopi recomienda conservar las pruebas relacionadas con la compra y recurrir primero al Libro de Reclamaciones del proveedor cuando exista algún inconveniente. También aconseja adquirir entradas mediante canales formales y guardar los comprobantes de pago, ya que pueden servir como respaldo ante un reclamo.

Si el problema continúa, los consumidores pueden pedir orientación o registrar su caso ante Indecopi mediante Reclama Virtual. La entidad también cuenta con los teléfonos (01) 224 7777, para Lima, y 0 800 4 4040, para las regiones.

¿POR QUÉ SE CANCELÓ VIVO X EL ROCK 2026?

Kandavu anunció la cancelación definitiva el 11 de agosto, pero su comunicado no explicó los motivos que llevaron a tomar esta decisión. La empresa ofreció disculpas por las molestias ocasionadas y agradeció la confianza del público. El anuncio puso fin a varias semanas de incertidumbre y rumores sobre el futuro del festival, que buscaba regresar nuevamente al calendario musical de Lima.

Vivo x el Rock 2026 fue cancelado

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