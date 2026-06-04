Las reconocidas bandas estadounidenses LIVE y Soul Asylum compartirán escenario por primera vez en Lima en un concierto único que reunirá algunos de los mayores éxitos de la década de los noventa en el Duomo de Costa 21 el próximo 17 de septiembre. La venta de entradas será a través de Teleticket.

LIVE, agrupación liderada por Ed Kowalczyk, llegará por primera vez a la Lima como parte de una gira que celebra más 30 años de trayectoria musical. La banda cuenta con más de 23 millones de discos vendidos en todo el mundo y es considerada una de las formaciones más influyentes del rock alternativo estadounidense.

Asimismo, cuenta con dos producciones que alcanzaron el número uno en las listas de éxitos: “Throwing Copper” y “Secret Samadhi”, de donde se han desprendido himnos generacionales como “Selling the Drama”, “I Alone”, “Lightning Crashes”, “All Over Your”, “Lakini’s Juice”, “Turn my Head”, entre otros.

La banda volverá a Latinoamérica luego de más de dos décadas de ausencia. “¡No podemos esperar a verlos y cantar juntos! El espectáculo que hemos preparado es tan especial y contamos las horas hasta que podamos compartirlo con todos ustedes”, comentó entusiasmado el histórico líder de la banda, Ed Kowalczyk.

Uno de los mayores hitos de LIVE fue el álbum "Throwing Copper", producción que alcanzó el primer lugar del Billboard Top 200, superando los 10 millones de copias vendidas y fue incluido por la revista Rolling Stone en su listado de los mejores discos de rock alternativo de 1994.

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Como invitados especiales estarán los integrantes de Soul Asylum, agrupación que llegará a Lima tras una gira por Europa y el Reino Unido. La banda es recordada por éxitos como “Runaway Train”, tema ganador del premio Grammy, además de canciones emblemáticas como “Misery”, “Somebody to Shove” y “Black Gold”, que formarán parte de su repertorio.

Como invitados especiales estarán los integrantes de Soul Asylum. (Foto: Difusión)

La preventa de entradas para ver a LIVE junto a Soul Asylum en Lima, el jueves 17 de setiembre en el Duomo de Costa 21, será el martes 9 de junio en Teleticket. Los boletos tendrán 15% de descuento con tarjetas de Interbank.