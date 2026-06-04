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LIVE, agrupación liderada por Ed Kowalczyk, llegará por primera vez a la Lima el próximo 17 de septiembre. (Foto: Difusión)
LIVE, agrupación liderada por Ed Kowalczyk, llegará por primera vez a la Lima el próximo 17 de septiembre. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Las reconocidas bandas estadounidenses LIVE y Soul Asylum compartirán escenario por primera vez en Lima en un concierto único que reunirá algunos de los mayores éxitos de la década de los noventa en el Duomo de Costa 21 el próximo 17 de septiembre. La venta de entradas será a través de Teleticket.

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