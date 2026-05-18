El reconocido dúo mexicano Sin Bandera confirmó su regreso a Lima como parte del tramo final de su gira internacional “Escenas Tour”. El esperado concierto se realizará el 6 de marzo de 2027 en Costa 21. La venta de entradas inicia el jueves 21 de mayo a las 10 a.m. a través de Teleticket.

Este concierto marcará además la celebración de los 25 años de trayectoria artística de Leonel García y Noel Schajris, quienes se consolidan como uno de los dúos más importantes de la música romántica en español.

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“Escenas Tour” se posiciona como una de las giras más exitosas de Sin Bandera, destacando por la conexión emocional que logra en cada presentación. Diversos medios especializados elogian la calidad interpretativa del dúo, así como la experiencia musical que ofrecen sobre el escenario.

Sin Bandera regresa a Lima el próximo 6 de marzo de 2027 en el tramo final de su gira “Escenas Tour”. (Foto: Difusión)

Durante el concierto en Lima, los asistentes podrán disfrutar de temas emblemáticos que marcaron la historia de la balada pop en español. Canciones como “Kilómetros”, “Entra en mi vida”, “Mientes tan bien” y “Que lloro” forman parte del repertorio más esperado por los seguidores del dúo.

Además de sus canciones más conocidas, el espectáculo promete una producción especialmente diseñada para conectar con el público a través de momentos emotivos y memorables.

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La presentación en Lima representa uno de los conciertos más esperados del 2027 para los amantes de la música romántica. Leonel García y Noel Schajris compartirán con el público peruano una velada que reunirá nostalgia, celebración y un recorrido por los temas más importantes de su carrera artística.

Leonel García y Noel Schajris celebrarán sus 25 años de trayectoria con una noche llena de emociones en marzo del 2027. (Foto: Difusión) / José Méndez

El concierto de Sin Bandera será el próximo 6 de marzo del 2027 en el Costa 21 de San Miguel. La preventa de entradas inicia este jueves 21 y viernes 22 de mayo, a través de Teleticket, con un 15% de descuento con tarjetas Interbank.