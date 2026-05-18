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Sin Bandera regresa a Lima el próximo 6 de marzo de 2027 en el tramo final de su gira “Escenas Tour”. (Foto: Difusión)
Sin Bandera regresa a Lima el próximo 6 de marzo de 2027 en el tramo final de su gira “Escenas Tour”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El reconocido dúo mexicano Sin Bandera confirmó su regreso a Lima como parte del tramo final de su gira internacional “Escenas Tour”. El esperado concierto se realizará el 6 de marzo de 2027 en Costa 21. La venta de entradas inicia el jueves 21 de mayo a las 10 a.m. a través de Teleticket.

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