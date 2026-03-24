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El dúo formado por Leonel García y Noel Schajris habilitó la "Tribuna Izquierda" con boletos a S/ 391 | Foto: Difusión
El dúo formado por Leonel García y Noel Schajris habilitó la "Tribuna Izquierda" con boletos a S/ 391 | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El dúo de baladas Sin Banderas anunció la apertura de una nueva tribuna para su presentación en Lima, programada al 28 de marzo en Costa 21.

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