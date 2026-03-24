El dúo de baladas Sin Banderas anunció la apertura de una nueva tribuna para su presentación en Lima, programada al 28 de marzo en Costa 21.

Así, el dúo, integrado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García, llegará al Perú como parte de su “Escenas Tour”, gira con la que celebran 25 años de trayectoria artística.

Afiche oficial del concierto de Sin Bandera

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Según informó la organización, la nueva localidad denominada “Tribuna Izquierda” tiene un costo de S/ 391 y los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital de Teleticket.

La visita de los intérpretes de clásicos como “Kilómetros” y “Sirena” coincide con el reciente lanzamiento de su álbum de estudio titulado “Escenas”, presentado el pasado mes de febrero.

La producción cuenta con 10 temas inéditos, de los cuales ya destacan los sencillos “Qué culpa tiene ella” y su más reciente estreno, “Nunca”.

Tras su paso por Lima, la agenda de Sin Bandera continuará en territorio estadounidense, donde tienen confirmadas presentaciones en California, Las Vegas y Phoenix.

Posteriormente, la dupla tiene previsto trasladar su espectáculo a diversos países de Centroamérica para concluir el tramo actual de su gira conmemorativa.