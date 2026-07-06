/ Cesar Calderon
Por Redacción EC

Sin Bandera alista su regreso a los escenarios del sur del Perú para ofrecer un concierto lleno de romanticismo y nostalgia. Leonel García y Noel Schajris llegan al Jardín de la Cerveza en Arequipa el próximo jueves 4 de marzo de 2027, en una presentación especial que forma parte de su gira internacional “Escenas Tour”.

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