Sin Bandera alista su regreso a los escenarios del sur del Perú para ofrecer un concierto lleno de romanticismo y nostalgia. Leonel García y Noel Schajris llegan al Jardín de la Cerveza en Arequipa el próximo jueves 4 de marzo de 2027, en una presentación especial que forma parte de su gira internacional “Escenas Tour”.

Las entradas para este esperado concierto en la Ciudad Blanca saldrán a la venta a partir de este jueves 9 de julio, a partir de las 10 a.m. a través de Teleticket, con un 15% de descuento para pagos con tarjetas Interbank.

El “Escenas Tour” es una gira que invita a los asistentes a recorrer las distintas etapas del amor a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado. También celebra los 25 años de trayectoria ininterrumpida de Sin Bandera. A lo largo de estas dos décadas y media, los artistas han logrado consolidarse como un referente indiscutible de la música romántica.

Sin Bandera regresa a Lima el próximo 6 de marzo de 2027 en el tramo final de su gira “Escenas Tour”. (Foto: Difusión)

De este modo, los asistentes al Jardín de la Cerveza podrán corear en vivo grandes clásicos del pop como “Kilómetros”, “Entra en mi vida”, “Mientes tan bien”, “Que lloro”, “Sirena”, “Suelta mi mano”, “Te vi venir”, entre otros himnos que marcaron el playlist oficial de muchas relaciones.

Con este esperado concierto, Leonel y Noel reafirman el fuerte vínculo cultural que los une con el público peruano, posicionando este show como uno de los acontecimientos de entretenimiento más relevantes del año en el sur del país.

La cita será el próximo 4 de marzo de 2027 en el Jardín de la Cerveza, Arequipa. La preventa de entradas estará disponible a partir de este jueves 9 de julio a través de Teleticket, con un descuento especial para clientes con tarjetas Interbank.

Como se recuerda, Sin Bandera, dúo conformado por Leonel García y Noel Schajris, volverán a Perú para un esperado show en Arequipa. En los últimos años, tras su reunión, el dúo ha visitado en diversas ocasiones el país, logrando conciertos sold out que reafirman su fuerte vínculo con el público peruano.