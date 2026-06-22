Bacilos en Lima
Bacilos en Lima
Por Redacción EC

La reconocida banda colombiana Bacilos confirmó su regreso a Lima con un concierto especial, que se realizará el próximo 18 de septiembre en Costa 21. El grupo llegará al país como parte de su gira internacional “Bacilos Tour 2026”, donde presentará una noche imperdible para los amantes del pop latino.

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