La reconocida banda colombiana Bacilos confirmó su regreso a Lima con un concierto especial, que se realizará el próximo 18 de septiembre en Costa 21. El grupo llegará al país como parte de su gira internacional “Bacilos Tour 2026”, donde presentará una noche imperdible para los amantes del pop latino.

La agrupación, liderada por Jorge Villamizar, llegará al país con una propuesta musical que combina lo mejor de las baladas románticas y los ritmos latinos que la han convertido en una de las bandas más queridas del continente.

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A lo largo de su carrera, Bacilos ha destacado por desarrollar un estilo único que fusiona pop, folk, rock y sonidos latinos. Esta propuesta musical le ha permitido conquistar a millones de seguidores y recibir importantes reconocimientos de la industria, incluyendo premios Grammy y Billboard.

Bacilos regresa a Lima el próximo 18 de septiembre en Costa 21. (Foto: Difusión)

Entre las canciones más emblemáticas de su repertorio figuran “Mi primer millón”, “Caraluna”, “Tabaco y Chanel”, “Pasos de Gigante” y “Perderme Contigo”, temas que continúan sonando en diversos escenarios y que forman parte de la historia de la música latina.

El regreso de Bacilos a Lima ha generado gran expectativa entre sus fanáticos peruanos, quienes han mantenido vigente el cariño por la banda a lo largo de los años. Además, esperan reforzar este reencuentro al ritmo de sus recordadas canciones.

Cabe resaltar que el show contará con un escenario de primer nivel y será una oportunidad para volver a cantar los himnos que han acompañado historias de amor, amistad y sueños compartidos por millones de personas.

Bacilos regresa a Lima el próximo 18 de septiembre en Costa 21. (Foto: Difusión)

La preventa de entradas para el concierto de Bacilos en Lima estará disponible a través de Teleticket los días 25 y 26 de junio, con un descuento del 15% para clientes del banco Falabella.