La reconocida banda colombianaBacilos confirmó su regreso a Lima con un concierto especial, que se realizará el próximo 18 de septiembre en Costa 21. El grupo llegará al país como parte de su gira internacional “Bacilos Tour 2026”, donde presentará una noche imperdible para los amantes del pop latino.
La reconocida banda colombianaBacilos confirmó su regreso a Lima con un concierto especial, que se realizará el próximo 18 de septiembre en Costa 21. El grupo llegará al país como parte de su gira internacional “Bacilos Tour 2026”, donde presentará una noche imperdible para los amantes del pop latino.
La agrupación, liderada por Jorge Villamizar, llegará al país con una propuesta musical que combina lo mejor de las baladas románticas y los ritmos latinos que la han convertido en una de las bandas más queridas del continente.
A lo largo de su carrera, Bacilos ha destacado por desarrollar un estilo único que fusiona pop, folk, rock y sonidos latinos. Esta propuesta musical le ha permitido conquistar a millones de seguidores y recibir importantes reconocimientos de la industria, incluyendo premios Grammy y Billboard.
Entre las canciones más emblemáticas de su repertorio figuran “Mi primer millón”, “Caraluna”, “Tabaco y Chanel”, “Pasos de Gigante” y “Perderme Contigo”, temas que continúan sonando en diversos escenarios y que forman parte de la historia de la música latina.
El regreso de Bacilos a Lima ha generado gran expectativa entre sus fanáticos peruanos, quienes han mantenido vigente el cariño por la banda a lo largo de los años. Además, esperan reforzar este reencuentro al ritmo de sus recordadas canciones.
Cabe resaltar que el show contará con un escenario de primer nivel y será una oportunidad para volver a cantar los himnos que han acompañado historias de amor, amistad y sueños compartidos por millones de personas.
La preventa de entradas para el concierto de Bacilosen Lima estará disponible a través de Teleticket los días 25 y 26 de junio, con un descuento del 15% para clientes del banco Falabella.
Video sobre Shakira y su trayectoria artística, repasando momentos clave de su vida, su relación con el Mundial y el impacto de canciones que marcaron distintas etapas personales y profesionales. También alude a su capacidad para transformar el dolor en éxito y a su vigencia tras 30 años de carrera.