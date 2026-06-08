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Bacilos se une a Gilberto Santa Rosa para la versión en salsa de su clásico “Perderme contigo”. (Foto: Difusión)
Bacilos se une a Gilberto Santa Rosa para la versión en salsa de su clásico “Perderme contigo”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La banda Bacilos vuelve a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de “Perderme contigo (Salsa)”, una renovada versión de uno de los temas más recordados de su repertorio. Para esta producción, el grupo contó con la participación especial del ‘Caballero de la salsa’, Gilberto Santa Rosa.

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