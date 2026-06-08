La banda Bacilos vuelve a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de “Perderme contigo (Salsa)”, una renovada versión de uno de los temas más recordados de su repertorio. Para esta producción, el grupo contó con la participación especial del ‘Caballero de la salsa’, Gilberto Santa Rosa.

La canción fue publicada originalmente en 2018 como parte del álbum “¿Dónde nos quedamos?”, compuesto por Jorge Villamizar y André Lopes. Ocho años después, el tema reaparece con nuevos arreglos que transforman su carácter íntimo en una propuesta más festiva y bailable.

La presencia de Gilberto Santa Rosa aporta una nueva dimensión a la canción. Su interpretación conserva la esencia romántica del tema original, pero añade la elegancia y el estilo que han caracterizado al artista puertorriqueño durante décadas de trayectoria en la música tropical.

Bacilos se une a Gilberto Santa Rosa para la versión en salsa de su clásico “Perderme contigo”. (Foto: Difusión)

La producción estuvo a cargo de Motiff, reconocido productor que ha trabajado con importantes exponentes del género. Su participación permitió combinar sonidos tradicionales de la salsa con elementos contemporáneos, dando como resultado una propuesta pensada para conectar con públicos de distintas generaciones.

“Para nosotros, compartir esta canción con Gilberto Santa Rosa ha sido realmente maravilloso. Lo admiramos profundamente y siempre soñamos con trabajar juntos. ‘Perderme Contigo’ es una canción muy especial en nuestra carrera, y escucharla ahora con su voz, con ese toque tan único que él tiene, la lleva a otro nivel”, señalaron Jorge Villamizar y André Lopes.

La nueva versión convierte una historia de amor narrada desde la intimidad en una experiencia colectiva marcada por el ritmo, la nostalgia y la pasión. La combinación de estilos permite que la canción encuentre una nueva vida sin perder el espíritu que la hizo popular entre los seguidores de la agrupación.

Con este lanzamiento, Bacilos reafirma su capacidad para reinventar su catálogo musical y explorar nuevos sonidos. La unión con Gilberto Santa Rosa rinde homenaje a la salsa y al Caribe, ofreciendo una propuesta que busca conquistar tanto a los amantes del género tropical como a las nuevas generaciones.