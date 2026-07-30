Bacilos estrenó “Amor de los 90s”, su nuevo sencillo en colaboración con Beni, una canción de merengue, bajo la producción de Gangsta y la participación del compositor Avi.

“Amor de los 90s” aborda la nostalgia por las relaciones de pareja de esa época, con referencias a detalles como las cartas, las llamadas desde el teléfono de casa y los gestos románticos previos a la comunicación inmediata de las redes sociales.

La composición estuvo a cargo de Jorge Villamizar y Avi, mientras que Beni aporta su voz a esta colaboración que busca conectar distintas generaciones de artistas. “Nos encantó la idea de hablar de esas pequeñas cosas que hacían especial enamorarse antes”, comentó Villamizar sobre el sencillo.

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Por su parte, André Lopes, integrante del dúo, señaló que la canción mantiene la esencia de Bacilos, pero incorpora una nueva energía con la participación de Beni. “Tiene ese espíritu alegre y orgánico que siempre ha caracterizado a Bacilos, pero suena muy actual”, indicó.

“Amor de los 90s” ya está disponible en plataformas y forma parte de la nueva etapa musical de Bacilos, que también continuará con su gira de presentaciones, incluyendo un concierto en Lima el próximo 18 de septiembre.