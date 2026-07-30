“Amor de los 90s” ya se encuentra disponible en plataformas digitales | Foto: Difusión
“Amor de los 90s” ya se encuentra disponible en plataformas digitales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Bacilos estrenó “Amor de los 90s”, su nuevo sencillo en colaboración con Beni, una canción de merengue, bajo la producción de Gangsta y la participación del compositor Avi.

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