Nicole Zignago sorprende con emotiva interpretación de “La flor de la canela” junto a Gian Marco. (Foto: Instagram / @nic_)
Nicole Zignago sorprende con emotiva interpretación de “La flor de la canela” junto a Gian Marco. (Foto: Instagram / @nic_)
Por Redacción EC

Nicole Zignago fue una de las grandes protagonistas de la primera fecha del festival “Vibra Perú”, celebrado en la Costa Verde de Lima por Fiestas Patrias. La cantante peruana sorprendió al público al subir al escenario junto a su padre, Gian Marco Zignago, para interpretar el emblemático vals “La flor de la canela”.

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