Nicole Zignago fue una de las grandes protagonistas de la primera fecha del festival “Vibra Perú”, celebrado en la Costa Verde de Lima por Fiestas Patrias. La cantante peruana sorprendió al público al subir al escenario junto a su padre, Gian Marco Zignago, para interpretar el emblemático vals “La flor de la canela”.

Las imágenes del dueto se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la emoción transmitida por padre e hija al interpretar una de las canciones más representativas de la música peruana.

El espectáculo formó parte del show especial preparado por Gian Marco para conmemorar las celebraciones por el 28 de julio. Sin embargo, fue la aparición de Nicole Zignago la que terminó convirtiéndose en uno de los instantes más memorables del festival, según los comentarios compartidos por el público en plataformas digitales.

Aunque muchos la conocen por ser hija del reconocido cantautor peruano, Nicole ha construido una carrera propia dentro de la industria musical. La artista estudió en Berklee College of Music y acumula cuatro nominaciones al Latin Grammy, además de haberse consolidado como una de las voces emergentes más destacadas del pop latino.

Este año, la cantante lanzó su segundo álbum de estudio, titulado “(Enamorada)”, producción que recibió elogios de medios especializados y fortaleció su presencia en el mercado internacional. Gracias a este trabajo, también fue incluida en diversas listas de artistas con mayor proyección para 2026.

La interpretación de “La Flor de la Canela” tuvo además un significado especial por el valor cultural de la composición creada por Chabuca Granda. A lo largo de las décadas, la canción se ha convertido en uno de los símbolos musicales más importantes del Perú y ha sido interpretada por numerosos artistas nacionales e internacionales.

Con esta presentación, Nicole Zignago reafirmó el crecimiento de su carrera artística y demostró su conexión con las raíces musicales peruanas. Su aparición junto a Gian Marco se convirtió en uno de los momentos más emotivos del festival “Vibra Perú” en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.