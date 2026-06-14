Por Redacción EC

En una breve conversación con JessieEnExa, el reconocido cantautor peruano Gian Marco habló sobre uno de los artistas que más admira y dejó abierta la puerta a un proyecto que podría reunir dos de las voces más influyentes del continente. Durante la entrevista, Gian Marco no ocultó su admiración por Luis Miguel, una figura que ha marcado generaciones con su trayectoria y su inconfundible estilo interpretativo. Más allá de los elogios, el músico peruano sorprendió al revelar que existe una canción en particular de su repertorio que considera perfecta para que el llamado “Sol de México” la interprete o incluso la convierta en una nueva versión. La declaración despertó inmediatamente la curiosidad de los fanáticos, quienes comenzaron a preguntarse cómo sonaría una composición de Gian Marco en la voz de Luis Miguel. La combinación de la sensibilidad compositiva del peruano y la potencia interpretativa del artista mexicano podría dar origen a una producción capaz de captar la atención de millones de seguidores en toda Hispanoamérica.