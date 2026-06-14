En una breve conversación con JessieEnExa, el reconocido cantautor peruano Gian Marco habló sobre uno de los artistas que más admira y dejó abierta la puerta a un proyecto que podría reunir dos de las voces más influyentes del continente. Durante la entrevista, Gian Marco no ocultó su admiración por Luis Miguel, una figura que ha marcado generaciones con su trayectoria y su inconfundible estilo interpretativo. Más allá de los elogios, el músico peruano sorprendió al revelar que existe una canción en particular de su repertorio que considera perfecta para que el llamado “Sol de México” la interprete o incluso la convierta en una nueva versión. La declaración despertó inmediatamente la curiosidad de los fanáticos, quienes comenzaron a preguntarse cómo sonaría una composición de Gian Marco en la voz de Luis Miguel. La combinación de la sensibilidad compositiva del peruano y la potencia interpretativa del artista mexicano podría dar origen a una producción capaz de captar la atención de millones de seguidores en toda Hispanoamérica.

¿Qué canción de Gian Marco le gustaría al cantautor que Luis Miguel interpretara en algún momento?

La canción elegida fue Sé que piensas en mí. Según confesó el artista peruano, siempre ha imaginado cómo sonaría este tema en la voz del llamado “Sol de México”, cuya capacidad interpretativa y estilo musical considera perfectos para transmitir la esencia de la pieza. La declaración no pasó desapercibida entre los fanáticos de ambos artistas. Muchos comenzaron a especular sobre el resultado que tendría una versión de la canción interpretada por Luis Miguel, cuya trayectoria ha estado marcada por baladas y temas románticos que han conquistado a varias generaciones en América Latina. Aunque por ahora se trata únicamente de un deseo expresado públicamente, la confesión deja abierta una posibilidad que entusiasma a los seguidores de la música en español. En una industria donde las colaboraciones inesperadas suelen convertirse en grandes éxitos, la idea de escuchar “Sé que piensas en mí” en la voz de Luis Miguel sigue alimentando la expectativa. La pregunta permanece en el aire: ¿llegará algún día el intérprete mexicano a darle vida a la canción que Gian Marco sueña escuchar en su voz?

¿Por qué eligió a Luis Miguel para la posibilidad de que cante su canción “Sé que piensas en mí”?

La elección de Luis Miguel no parece ser casual. Detrás de la propuesta existe una afinidad artística que, según muchos seguidores de la música romántica, podría dar lugar a una interpretación memorable. La fuerza vocal, el estilo elegante y la capacidad del intérprete mexicano para transmitir emociones encajarían de manera natural con la esencia de la canción seleccionada por Gian Marco. El compositor peruano considera que una nueva versión de Sé que piensas en mí podría adquirir una dimensión diferente en la voz del llamado “Sol de México”. La combinación entre la sensibilidad de la composición y el sello interpretativo de Luis Miguel tendría el potencial de resaltar matices que conectarían con el público de distintas generaciones. La posibilidad de una regrabación también genera expectativas por el historial artístico del cantante mexicano, quien ha convertido numerosas baladas en éxitos internacionales. Su experiencia en temas cargados de romanticismo y nostalgia alimenta la idea de que la canción podría encontrar una nueva vida y alcanzar una audiencia aún más amplia.

Conoce lo que viene realizando Gian Marco luego de mencionar la propuesta de grabar con Luis Miguel

Actualmente, Gian Marco atraviesa una etapa muy activa de su carrera artística. Está trabajando en un nuevo álbum, que según reportes recientes marcaría una incursión más profunda en la salsa, un género que representa un reto diferente dentro de su trayectoria. También participa como jurado del programa de talentos colombiano A otro nivel, donde comparte panel con reconocidas figuras de la música latina y aporta su experiencia como compositor y productor. En el ámbito de los conciertos, viene impulsando su gira nacional por el Perú y ha confirmado presentaciones para reencontrarse con su público en distintas ciudades del país. Gian Marco no solo continúa componiendo y grabando música nueva, sino que también está fortaleciendo su presencia internacional en televisión y preparando nuevos espectáculos.

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