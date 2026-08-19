Gian Marco sumará un nuevo reconocimiento internacional a su carrera. El cantautor y compositor peruano fue anunciado entre los homenajeados de los premios La Musa Awards 2026, ceremonia organizada por el Latin Songwriters Hall of Fame, institución que reconoce el aporte de los autores de la música latina.
Gian Marco sumará un nuevo reconocimiento internacional a su carrera. El cantautor y compositor peruano fue anunciado entre los homenajeados de los premios La Musa Awards 2026, ceremonia organizada por el Latin Songwriters Hall of Fame, institución que reconoce el aporte de los autores de la música latina.
La distinción pondrá en valor, principalmente, su faceta como compositor. Con más de tres décadas de trayectoria, Gian Marco ha escrito canciones para su propio repertorio y para reconocidos intérpretes internacionales como Marc Anthony, Gloria Estefan, Alejandro Fernández y Fonseca.
Un reconocimiento a su faceta como compositor
El peruano compartirá este homenaje con importantes nombres de la música latina. Entre los distinguidos aparecen la recordada Celia Cruz, además de Kike Santander, Danny Daniel, Sergio George y Lupita Infante. La ceremonia reunirá así a compositores y creadores con amplia influencia en la industria musical.
“Este reconocimiento representa muchísimo para mí porque viene de un lugar que entiende profundamente el valor de una canción y de quienes estamos detrás de ellas”, expresó Gian Marco al conocer la noticia. El artista también destacó el honor de ser reconocido como compositor junto a figuras que han marcado la historia de la música.
La distinción llega, además, en una nueva etapa de su carrera. Recientemente, el intérprete presentó “Nunca Más”, canción que funciona como adelanto de Bajo la Manga, su próximo proyecto discográfico, con el que explora por primera vez de manera oficial el género de la salsa.
Con este homenaje, el trabajo de Gian Marco como autor vuelve a ocupar el centro de la escena internacional. A lo largo de más de 30 años, sus composiciones han ampliado su alcance más allá de su propia voz y han formado parte del repertorio de destacados artistas de la música hispanoamericana.
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