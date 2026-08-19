Gian Marco recibirá un homenaje en los premios La Musa 2026 por su trayectoria como compositor. (Foto: Hugo Pérez)
Gian Marco recibirá un homenaje en los premios La Musa 2026 por su trayectoria como compositor. (Foto: Hugo Pérez)
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Gian Marco sumará un nuevo reconocimiento internacional a su carrera. El cantautor y compositor peruano fue anunciado entre los homenajeados de los premios La Musa Awards 2026, ceremonia organizada por el Latin Songwriters Hall of Fame, institución que reconoce el aporte de los autores de la música latina.

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