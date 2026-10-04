A través de sus redes sociales, el Ministerio de Cultura (Mincul), lamentó el fallecimiento de Pascual Coronado Capcha, “Pascualillo”, destacado autor, compositor e intérprete, recordado como el “Rey de la Carretera Central” e ilustre representante de Tarma.
TE PUEDE INTERESAR
- Shakira y Dua Lipa unen sus voces para cantar ‘Antología’ en Madrid
- Stray Kids no postuló sus producciones al Grammy 2027 al igual que BTS: “Nuestra prioridad son los fans”
- BTS en Perú: Municipio de Lima habilitará áreas exclusivas para menores y espacios para padres
- Robbie Williams envía mensaje a sus fans peruanos tras confirmar su regreso a Lima: “Dije que volvería y aquí estoy”
- Conciertos de BTS en Lima “no están en riesgo”, afirma el alcalde Renzo Reggiardo
Seguir temas