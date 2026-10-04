Creador de clásicos como "Si me ibas a dejar", "Los hombres también lloran" y "Amor de pobre". Foto: Mincul
Creador de clásicos como "Si me ibas a dejar", "Los hombres también lloran" y "Amor de pobre". Foto: Mincul
Por Redacción EC

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Cultura (Mincul), lamentó el fallecimiento de Pascual Coronado Capcha, “Pascualillo”, destacado autor, compositor e intérprete, recordado como el “Rey de la Carretera Central” e ilustre representante de Tarma.

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