A través de sus redes sociales, el Ministerio de Cultura (Mincul), lamentó el fallecimiento de Pascual Coronado Capcha, “Pascualillo”, destacado autor, compositor e intérprete, recordado como el “Rey de la Carretera Central” e ilustre representante de Tarma.

De acuerdo con la comunicación de sus familiares y representantes, el artista enfrentó la enfermedad desde 2024.

Como creador de clásicos como “Si me ibas a dejar”, “Los hombres también lloran” y “Amor de pobre”, su voz y sus composiciones marcaron a toda una época y continúan siendo interpretadas por diversas generaciones de artistas en todo el país.

Como referente imprescindible de la cumbia tropical andina, Pascualillo marca un hito imborrable en la identidad cultural del país. Manifestamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, seres queridos, a la comunidad tarmeña y a sus miles de seguidores.

Los fanáticos del músico le dieron el último adiós este domingo 4 de octubre desde las 10.00 en el local Angaray, situado en la entrada de Horacio Zevallos, en la Carretera Central, distrito de Ate.