The Strokes vuelve a Perú como parte de su nueva gira mundial y ofrecerá un esperado concierto en Lima este viernes 20 de noviembre, en el Estadio San Marcos. El espectáculo marcará el retorno del grupo neoyorquino al país después de siete años.

Tras su recordada presentación en el festival Vivo X El Rock 2019, donde reunió a miles de seguidores. En esta ocasión, la jornada contará además con la participación especial de la banda estadounidense Future Islands como invitados.

Las puertas del Estadio San Marcos abrirán desde las 4:30 p. m. para facilitar el ingreso ordenado de los asistentes.

Apertura de puertas

De acuerdo con el cronograma difundido por Live Nation Perú, las puertas del Estadio San Marcos abrirán desde las 4:30 p. m. para facilitar el ingreso ordenado de los asistentes.

4:30 p. m.: Apertura de puertas del Estadio San Marcos.

Apertura de puertas del Estadio San Marcos. 7:15 p. m.: Inicio del show de Future Islands.

Inicio del show de Future Islands. 8:45 p. m.: Inicio previsto del concierto de The Strokes.

Los horarios establecidos podrían sufrir variaciones por motivos de fuerza mayor.

Setlist

Aunque todavía no se conoce el repertorio que The Strokes interpretará en Lima, su presentación más reciente, realizada el 28 de octubre en Dublín, permite tener una referencia de las canciones que podrían formar parte del concierto.

Este fue el setlist de aquella presentación:

Lonely in the Future Hard to Explain Going Shopping Juicebox Gratisfaction Dine N’Dash The Adults Are Talking Soma Meet Me in the Bathroom You Only Live Once Going to Babble On Under Control Reptilia Someday Heart in a Cage Take It or Leave It (con una mención especial al equipo de la banda) Tyrants of the Mellow Moon Las Nite

Primer encore:

New York City Cops (Fabrizio Moretti apareció con una máscara de extraterrestre)

(Fabrizio Moretti apareció con una máscara de extraterrestre) Automatic StopOde to the Mets (Julian Casablancas cambió el nombre a «Ode to the Phillies», en referencia al equipo de béisbol)

Segundo encore:

Selfless

Puertas de ingreso

Puerta 1 (Cancha 2 y Occidente): el ingreso para ambas zonas se realiza exclusivamente por el lado oeste del recinto, a través de la avenida Venezuela.

el ingreso para ambas zonas se realiza exclusivamente por el lado oeste del recinto, a través de la avenida Venezuela. Puerta 6 (Cancha 1 - Acceso A): destinada al público de Cancha 1 (Acceso A). Se debe ingresar por la avenida Óscar R. Benavides (exavenida Colonial) y avanzar hacia el interior del campus siguiendo la ruta señalizada.

destinada al público de Cancha 1 (Acceso A). Se debe ingresar por la avenida Óscar R. Benavides (exavenida Colonial) y avanzar hacia el interior del campus siguiendo la ruta señalizada. Puerta 5 (Cancha 1 - Acceso B): habilitada para quienes tengan entradas de Cancha 1 (Acceso B). La ruta es por la avenida Amézaga, tomando como referencia los cruces con las avenidas Universitaria o Ramón Herrera, hasta llegar al punto de control correspondiente.

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