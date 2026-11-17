El cantante Don Omar confirmó su llegada al Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 28 de octubre de 2027 en el Estadio Nacional. El espectáculo formará parte de su gira internacional “The Last King World Tour” y contará con los temas más reconocidos del artista urbano.

Tras varios años de ausencia, William Omar Landrón, conocido mundialmente como Don Omar, volverá a encontrarse con el público peruano para celebrar su trayectoria musical y disfrutar con el cariño de sus fans.

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Entre los temas que forman parte de su repertorio destacan “Danza Kuduro”, “Dale Don Dale”, “Pobre Diabla”, “Dile”, “Salió el Sol”, “Virtual Diva”, “Taboo”, “Ella y Yo”, “Bandoleros” y “Ojitos Chiquitos”, además de otros éxitos que siguen vigentes en las plataformas digitales.

Don Omar confirmó su llegada al Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 28 de octubre de 2027 en el Estadio Nacional. (Foto: Difusión)

El espectáculo también será una oportunidad para revivir diferentes etapas de su carrera con canciones como “Reggaetón Latino”, “Hasta Abajo”, “Sexy Robótica”, “Ayer la Vi”, “Angelito”, “Guaya Guaya” y “Dutty Love”.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?

En cuanto a las entradas, la preventa para el esperado concierto de Don Omar comenzará este jueves 19 de noviembre y contará con un descuento de hasta el 15% para quienes realicen sus compras con tarjetas Interbank, a través de la plataforma Teleticket.

Don Omar confirmó su llegada al Perú para ofrecer un esperado concierto el próximo 28 de octubre de 2027 en el Estadio Nacional. (Foto: Don Omar / Instagram)

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¿Cuánto costarán las entradas para Don Omar?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Masterlive confirmó el precio de las entradas en preventa y precio regular.

Entradas en Preventa:

Tribuna Norte: S/130

Oriente 1: S/320

Oriente 2: S/270

Occidente 1: S/320

Occidente 2: S/270

General: S/230

VIP: S/340

De esta manera, Don Omar confirmó su regreso al Perú para el próximo 28 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su gira “The Last King World Tour”, en lo que significará el reencuentro de sus fans peruanos con el ‘Rey del reguetón’.