Tras varios años de ausencia, William Omar Landrón, conocido mundialmente comoDon Omar, volverá a encontrarse con el público peruano para celebrar su trayectoria musical y disfrutar con el cariño de sus fans.
Entre los temas que forman parte de su repertorio destacan “Danza Kuduro”, “Dale Don Dale”, “Pobre Diabla”, “Dile”, “Salió el Sol”, “Virtual Diva”, “Taboo”, “Ella y Yo”, “Bandoleros” y “Ojitos Chiquitos”, además de otros éxitos que siguen vigentes en las plataformas digitales.
El espectáculo también será una oportunidad para revivir diferentes etapas de su carrera con canciones como “Reggaetón Latino”, “Hasta Abajo”, “Sexy Robótica”, “Ayer la Vi”, “Angelito”, “Guaya Guaya” y “Dutty Love”.
¿Cuándo saldrán a la venta las entradas?
En cuanto a las entradas, la preventa para el esperado concierto de Don Omar comenzará este jueves 19 de noviembre y contará con un descuento de hasta el 15% para quienes realicen sus compras con tarjetas Interbank, a través de la plataforma Teleticket.
¿Cuánto costarán las entradas para Don Omar?
A través de su cuenta oficial de Instagram, Masterlive confirmó el precio de las entradas en preventa y precio regular.
De esta manera, Don Omar confirmó su regreso al Perú para el próximo 28 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su gira “The Last King World Tour”, en lo que significará el reencuentro de sus fans peruanos con el ‘Rey del reguetón’.
El fenómeno cultural que causó Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es impresionante: 3.204 menciones en solo tres días. Las marcas que supieron aprovechar este engagement lograron conectar de manera duradera con el público, transformando un evento deportivo en un verdadero espectáculo de emociones.