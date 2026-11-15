Agua Marina confirmó que su concierto programado para el sábado 28 de noviembre en el Estadio San Marcos se realizará según lo previsto, pese a la clausura temporal del recinto dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

A través de sus redes sociales, la agrupación emitió un comunicado para responder a las consultas de sus seguidores y aclarar la situación del concierto, que forma parte de las actividades por sus 50 años de trayectoria musical.

LEE TAMBIÉN: Agua Marina anuncia su regreso a los escenarios para celebrar sus 50 años de trayectoria

“Queremos brindarles total tranquilidad y confirmar que el concierto de Agua Marina programado para este 28 de noviembre en el Estadio San Marcos se realizará con total normalidad”, indicó en su comunicado.

Agua Marina confirma que su concierto en el Estadio San Marcos se realizará “con total normalidad”. (Foto: Instagram / @aguamarinaoficial)

Asimismo, Agua Marina se refirió a las condiciones necesarias para desarrollar el espectáculo en el recinto: “El concierto contará con todos los permisos correspondientes para garantizar una experiencia inolvidable”.

La orquesta cerró su mensaje con un agradecimiento dirigido a sus seguidores, quienes habían expresado dudas sobre una posible suspensión del concierto después de conocerse la decisión municipal. “Agradecemos su confianza y entusiasmo. ¡Nos vemos este 28 de noviembre para celebrar juntos!”, finaliza el comunicado de la agrupación.

Respecto a la venta de entradas, los boletos continúan disponibles. Los fans todavía pueden adquirir localidades en las zonas Platinum y VIP, cuyos precios son de S/380 y S/270, respectivamente. Los interesados pueden revisar la disponibilidad de los sectores y las condiciones de compra directamente en el portal web de Ticketmaster.

Clausura del Estadio San Marcos

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso la clausura temporal del Estadio San Marcos el 8 de noviembre de 2026, luego de identificar presuntos incumplimientos de las disposiciones municipales durante un concierto realizado en el recinto.

Entre las observaciones comunicadas por la autoridad figuraron problemas relacionados con la organización y el control de los accesos y salidas, así como emisiones de ruido por encima de los límites permitidos. La intervención quedó registrada mediante el Acta de Clausura Temporal N.° 0002336.