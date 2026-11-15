Agua Marina confirma que su concierto en el Estadio San Marcos se realizará “con total normalidad”. (Foto: Instagram / @aguamarinaoficial)
Agua Marina confirma que su concierto en el Estadio San Marcos se realizará “con total normalidad”. (Foto: Instagram / @aguamarinaoficial)
Por Redacción EC

Agua Marina confirmó que su concierto programado para el sábado 28 de noviembre en el Estadio San Marcos se realizará según lo previsto, pese a la clausura temporal del recinto dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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