La ceremonia de reconocimientos cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Cultura | Foto: Archivo EC / Composición EC
La ceremonia de reconocimientos cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Cultura | Foto: Archivo EC / Composición EC
Por Redacción EC

Eva Ayllón, Daniela Darcourt y la agrupación Los Mirlos recibirán un reconocimiento en la tercera edición del Soniem Fest 2026, un evento organizado por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem) y el Gran Teatro Nacional (GTN), este martes 17 de noviembre en dicho auditorio de Lima por el Día Internacional del Músico.

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