Eva Ayllón, Daniela Darcourt y la agrupación Los Mirlos recibirán un reconocimiento en la tercera edición del Soniem Fest 2026, un evento organizado por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem) y el Gran Teatro Nacional (GTN), este martes 17 de noviembre en dicho auditorio de Lima por el Día Internacional del Músico.

La premiación cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura y distinguirá también a Susana Baca, Corazón Serrano, Amanda Portales, Flor Pileña, Mauricio Mesones, Rossy War y Homero. En la lista figuran además los ejecutantes y directores de grabación Tito Mauri y Christopher Fernández.

El programa de la noche incluirá conciertos en vivo de música andina, tropical, rock, chicha y fusión, con la participación de Max Castro, Antonio Cartagena, Los Shapis, Afrodisiaco, Jean Pierre Magnet y Andrés “Chimango” Lares.

Los organizadores señalaron que el festival busca revalorar el trabajo cultural de los músicos peruanos, promover el respeto a sus derechos de propiedad intelectual y abrir espacios de difusión antes del 22 de noviembre, fecha central del Día Internacional del Músico.