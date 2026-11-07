A través de sus redes sociales, el cantante puertorriqueño Don Omar confirmó que realizará un concierto el próxima 28 de octubre de 2027 como parte de su gira “The Last King”, marcando así su retorno al país.
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