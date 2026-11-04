John Kelvin habló sobre su relación sentimental con la modelo trujillana Malú Ferrer y aseguró que ambos llevan poco más de cinco meses juntos. El cantante de cumbia afirmó que está enamorado y que atraviesan una etapa especial; sin embargo, su pareja respondió con cautela y señaló que prefiere tomarse las cosas con calma.

“Nos estamos conociendo y estamos viviendo una etapa muy linda” , manifestó Ferrer al ser consultada sobre su vínculo con el artista. Su respuesta generó comentarios entre los reporteros del programa Amor y Fuego, quienes le hicieron notar que Kelvin había expresado un mayor entusiasmo al referirse al romance.

Por su parte, el cumbiambero aseguró que la relación ya tiene varios meses y destacó la conexión que mantiene con la modelo. “Ya tenemos poco más de cinco meses, varios meses. Y estamos pasando una etapa muy bonita. H ay una conexión única. Y hay que disfrutar el amor ”, expresó.

La pareja también fue consultada sobre los comentarios que cuestionan la autenticidad de su relación y consideran que podría tratarse de una estrategia de marketing. Ante ello, Ferrer señaló que respetan las opiniones de los demás. “Es que cada quien puede creer lo que le parece y es su opinión y la respetamos” , sostuvo.

John Kelvin evita pronunciarse sobre su situación judicial

Durante la entrevista, el cantante también fue consultado sobre su situación legal tras la absolución en el proceso relacionado con Dalia Durán y la posibilidad de que un nuevo tribunal revise el caso y evalúe nuevamente la condena solicitada por la Fiscalía.

Kelvin evitó brindar detalles y señaló que no puede hablar sobre asuntos legales. “ Llama a mis abogados y que te respondan. Yo, por temas legales, no puedo hablar. Te puedo hablar de mi vida personal, musical y amorosa. Después de lo demás, se lo dejo a los especialistas, los abogados”, manifestó.

Asimismo, aseguró que actualmente está enfocado en sus actividades personales y profesionales. “Yo creo en Dios Todopoderoso, es lo único que te puedo decir. Así que ahorita, a disfrutar del evento, hermanos” , agregó.

Finalmente, el cantante reiteró que se encuentra en un buen momento sentimental. “Me siento pleno, enamorado, feliz de la vida. Lo que vaya a pasar, no lo sé. Simplemente yo sigo viviendo” , concluyó.

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