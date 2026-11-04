Malú Ferrer responde con cautela a las declaraciones de John Kelvin sobre su romance. (Foto: Redes sociales)
Malú Ferrer responde con cautela a las declaraciones de John Kelvin sobre su romance. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

John Kelvin habló sobre su relación sentimental con la modelo trujillana Malú Ferrer y aseguró que ambos llevan poco más de cinco meses juntos. El cantante de cumbia afirmó que está enamorado y que atraviesan una etapa especial; sin embargo, su pareja respondió con cautela y señaló que prefiere tomarse las cosas con calma.

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