La relación sentimental entre Malú Ferrer y John Kelvin llegó a su fin. La empresaria y modelo anunció que la separación es definitiva mediante un comunicado publicado en sus historias de Instagram, donde confirmó que ambos decidieron continuar sus vidas por separado y pidió respeto por la privacidad de los dos.

“Jonathan y yo hemos decidido tomar caminos separados, dando por finalizada nuestra relación sentimental” , escribió Ferrer al inicio de su pronunciamiento. Asimismo, agradeció las muestras de cariño recibidas y los momentos que compartió con el cantante durante el tiempo que estuvieron juntos.

En el mismo mensaje, la empresaria aclaró que la decisión de terminar la relación no estuvo relacionada con una falta de respeto entre ambos.

“Quiero aclarar que esta decisión no se debe a ninguna falta de respeto” , señaló. También indicó que, pese a tomar caminos distintos, mantienen el respeto y el agradecimiento por lo vivido.

Malú Ferrer confirma su ruptura con John Kelvin.

El anuncio se produjo luego de que Ferrer compartiera algunas publicaciones en sus redes sociales que generaron comentarios entre sus seguidores. En uno de los videos difundidos escribió: “Ese día pensé: ‘No es así como actuaría un verdadero hombre’ y me fui” .

Asimismo, acompañó la publicación con otra frase: “Al final, las personas siempre encuentran la manera de revelar quiénes son. Solo es cuestión de tiempo, ninguna máscara puede usarse para siempre ”. Aunque no mencionó directamente a John Kelvin, sus mensajes despertaron interrogantes sobre una posible decepción durante el romance.

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Finalmente, Malú Ferrer pidió que no se invada la privacidad de ninguno y compartió una reflexión sobre el término de su relación. “Hay etapas que llegan a su fin, y eso no significa que deban terminar mal. A veces, simplemente es momento de seguir adelante” , expresó. Hasta el momento, el cantante no ha brindado declaraciones sobre el comunicado de la empresaria.