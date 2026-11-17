Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, se reconcilió con su padre. Durante una reciente entrevista, la joven contó que ambos dejaron de comunicarse por un año, situación que afectó su vida, pero que ahora está tranquila tras haber limado asperezas.

La hija del líder de la Gran Orquesta Internacional señaló que los conflictos entre padres e hijos son situaciones que también atraviesan otras familias. Sin embargo, reconoció que su caso tuvo una exposición diferente debido a que sus problemas familiares se hicieron públicos.

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“Yo no creo que soy ni la primera ni la última. La diferencia mía es que ha sido público, ¿no?...Creo que la relación con tu papá o con tu mamá tiene que ser sagrada, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida: estar bien con tus papás”, manifestó Camila al recordar aquella etapa.

Camila Domínguez reveló que estuvo un año sin comunicarse con su papá y explicó cómo logró superar las diferencias familiares que tenían. (Foto: Captura de video - Q+ Network)

Asimismo, Camila compartió una reflexión sobre la importancia de mantener una buena relación con los padres. Según explicó, haber superado las diferencias con su progenitor le permitió recuperar la tranquilidad.

“Estar bien con tus papás da una tranquilidad increíble y yo en este momento me siento muy tranquila”, expresó la hija del cantante de cumbia.

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La joven también reconoció que, con el paso del tiempo, comprendió que habría preferido mantener sus problemas familiares en privado. No obstante, consideró que hablar de su experiencia permitió que otras personas se identificaran con su historia.

Captura: Instagram de Christian Domínguez

“Ahora que estoy un poco más grande, me doy cuenta de que no me hubiera gustado hacerlo público, pero creo que también me da tranquilidad porque creo que todo pasa por algo”, expresó Camila.

Finalmente, Camila dirigió un mensaje a los padres e hijos que atraviesan problemas de comunicación. Consideró que ambas partes deben mostrar disposición para solucionar sus diferencias y recuperar el vínculo familiar.