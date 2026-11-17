Tras años de rumores, el nombre ya no es una especulación: Robert Pattinson es el nuevo James Bond. Amazon MGM Studios lo confirmó este lunes 16 de noviembre con un teaser en el que el actor británico de 40 años aparece de esmoquin y con un arma en la mano. Será el primer 007 de la era Amazon y trabajará bajo la dirección de Denis Villeneuve. La noticia, sin embargo, trae una pregunta incómoda para los fanáticos de Gotham: ¿puede un mismo actor ser Bond y Batman a la vez?

Sobre la nueva película de la franquicia, los datos oficiales son pocos. Se sabe que Villeneuve dirigirá y que el guion estará a cargo de Steven Knight, el creador de “Peaky Blinders”. Pattinson dijo en un comunicado que ser elegido para el papel es el honor de su vida. Amazon MGM no ha informado el título, la fecha de estreno ni el calendario de rodaje. Según la BBC, la producción comenzaría en 2027 para un estreno en 2028, y Puck habla de un contrato de tres películas, pero ambos datos provienen de reportes de prensa y no de un anuncio del estudio.

Robert Pattinson como Batman en “The Batman” (2022), papel que retomará en la secuela dirigida por Matt Reeves, prevista para el 18 de febrero de 2028. Foto: Warner Bros.

El actor llega a este momento en una de las mejores etapas de su carrera. Este año fue Antínoo en “The Odyssey”, de Christopher Nolan, y protagonizó y coprodujo “Primetime”, donde interpreta al presentador Chris Hansen. Esta última tiene un 86 % de aprobación en Rotten Tomatoes, con elogios para su trabajo. El 18 de diciembre estrenará “Dune: Part Three” como Scytale, también con Villeneuve. Quien hace una década era recordado sobre todo por “Crepúsculo” se ha consolidado como un intérprete capaz de moverse entre el cine de autor y las grandes franquicias.

En cuanto a Batman, lo confirmado es lo siguiente. El comunicado de Amazon señala que Pattinson sigue en producción de “The Batman Part II”, dirigida por Matt Reeves, y su estreno continúa fijado para el 18 de febrero de 2028. El camino ha tenido tropiezos. El rodaje se suspendió el 5 de octubre porque Reeves debía atender un asunto familiar, y DC Studios dijo entonces que esperaba retomar el trabajo pronto. El 15 de octubre, el director anunció que Steven Soderbergh ayudaría a completar la fotografía principal, y según esos reportes Reeves volvería para la posproducción.

Pattinson en el teaser con el que Amazon MGM lo presentó como el nuevo 007, vestido de esmoquin y con un arma en la mano. La película será dirigida por Denis Villeneuve. (Crédito: Amazon MGM Studios / 007)

Lo que sí rodea a esta secuela son hechos concretos del lado de DC Studios. Según reportes, el estudio atraviesa un cambio de liderazgo: Jeremy Latcham asumirá como jefe el 1 de diciembre, tras la salida de James Gunn y Peter Safran. Aun así, “The Batman Part II” es una producción aparte del universo que ellos construían, lo que en DC llaman “Elseworlds”, como explicó el propio Reeves en 2025. Durante la pausa del rodaje, Safran afirmó que no existía escenario en el que la película no se reanudara, y tanto Reeves como Gunn aseguraron que el cineasta seguía al frente del proyecto.

Hasta ahora no hay ningún dato concreto que indique que “The Batman Part II” esté en riesgo. Pattinson sigue ligado al proyecto, la fecha de 2028 se mantiene y el propio estudio de Bond lo reconoce como parte del reparto en producción. Lo que sí es cierto es que una tercera película de Batman nunca se ha anunciado oficialmente. Habrá que esperar los calendarios de rodaje de ambas franquicias para saber si el actor podrá sostener dos íconos a la vez.