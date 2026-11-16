Robert Pattinson fue anunciado oficialmente como el nuevo James Bond, personaje que interpretará en la próxima película de la franquicia cinematográfica. El actor británico sucederá a Daniel Craig, quien dejó el papel en 2021 tras protagonizar “Sin tiempo para morir”.

La confirmación de Pattinson como el nuevo James Bond se dio este lunes 16 de noviembre, a través de las cuentas oficiales de 007 y Amazon MGM Studios.

La elección de Robert Pattinson pone fin al proceso de búsqueda del nuevo protagonista de una de las sagas más conocidas del cine. El actor, de 40 años, se convierte así en el nuevo rostro del agente secreto.

El actor británico toma oficialmente el relevo de Daniel Craig como el nuevo agente 007. Repasa todos los detalles del anuncio y la lista completa de intérpretes que han dado vida al icónico espía en el cine. (Foto: James Bond X)

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me hayan confiado el papel de 007 es el honor de mi vida…Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado en mí”, declaró Pattinson en un comunicado.

Antes del anuncio oficial, el nombre de Pattinson ya figuraba entre los candidatos al papel. Según informó Variety, el actor participó en el casting para la producción dirigida por Denis Villeneuve. En ese proceso también fueron considerados Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden.

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La nueva película de James Bond estará bajo la dirección de Denis Villeneuve, cineasta conocido por trabajos como “Dune” y “Blade Runner 2049”. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la serie “Peaky Blinders”.

“Estuvimos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un 007. Me llena de alegría darle la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. ¡Estoy ansioso por comenzar!”, dijo Denis Villeneuve.

Con este nombramiento, Pattinson se suma a la lista de actores que han interpretado al agente 007 en la saga oficial. Entre sus antecesores figuran Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Este último protagonizó cinco películas entre 2006 y 2021.