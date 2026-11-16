Robert Pattinson es elegido como el nuevo James Bond, personaje que interpretará en la próxima película de la franquicia cinematográfica. (Foto: Instagram / @amazonmgmstudios)
Robert Pattinson es elegido como el nuevo James Bond, personaje que interpretará en la próxima película de la franquicia cinematográfica. (Foto: Instagram / @amazonmgmstudios)
Por Redacción EC

Robert Pattinson fue anunciado oficialmente como el nuevo James Bond, personaje que interpretará en la próxima película de la franquicia cinematográfica. El actor británico sucederá a Daniel Craig, quien dejó el papel en 2021 tras protagonizar “Sin tiempo para morir”.

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