El actor Robert Pattinson, recordado por su interpretación de ‘Edward Cullen’ en la saga “Crepúsculo”, sorprendió a todos al pasar un casting para convertirse en el nuevo James Bond. El actor británico realizó una prueba de cámara para interpretar al ‘Agente 007’ en la próxima película de la franquicia.

Según los reportes, la audición se realizó a fines de octubre en Londres, ciudad donde Robert Pattinson se encuentra trabajando en el rodaje de “The Batman: Part II”, cinta dirigida por Matt Reeves.

Su incorporación a la lista de aspirantes sorprendió a los seguidores de la saga, pues su nombre no figuraba entre los principales candidatos. El proceso de selección está a cargo de Nina Gold, reconocida directora de casting.

Robert Pattinson es un actor, modelo, productor y cantante británico. (Foto: Antonin THUILLIER / AFP) / ANTONIN THUILLIER

Otro actor que también habría realizado pruebas para el emblemático personaje es Nicholas Hoult, conocido por interpretar a ‘Lex Luthor’ en “Superman”. Ambos intérpretes ya se enfrentaron anteriormente por el papel de ‘Bruce Wayne’ en “The Batman”, que finalmente recayó en Pattinson.

Antes de conocerse la participación de Robert Pattinson y Nicholas Hoult, otros tres nombres figuraban entre los posibles sucesores de Daniel Craig: Callum Turner, Jack Lowden y Josh O’Connor, siendo este último señalado como el favorito.

Cabe resaltar que la próxima entrega será la película número 26 de la franquicia y estará dirigida por Denis Villeneuve, cineasta detrás de “Dune” y “Blade Runner 2049”. El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de “Peaky Blinders”, mientras que Amy Pascal y David Heyman asumirán la producción.

"No Time to Die" es la última película de Daniel Craig como James Bond, el agente 007. Foto: Difusión.

El actor que sea elegido será el sucesor de Daniel Craig, icónico por interpretar al ‘agente 007’ durante cinco películas, desde “Casino Royale” (2006) hasta “Sin tiempo para morir” (2021). Amazon MGM Studios, que asumió el control creativo de la franquicia, todavía no anuncia quién será el próximo James Bond.