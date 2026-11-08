Robert Pattinson pasó casting para ser James Bond y se convierte en uno de los favoritos para el papel. (Foto: Bertrand Guay / AFP)
Robert Pattinson pasó casting para ser James Bond y se convierte en uno de los favoritos para el papel. (Foto: Bertrand Guay / AFP)
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El actor Robert Pattinson, recordado por su interpretación de Edward Cullen’ en la saga “Crepúsculo”, sorprendió a todos al pasar un casting para convertirse en el nuevo James Bond. El actor británico realizó una prueba de cámara para interpretar al ‘Agente 007’ en la próxima película de la franquicia.

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