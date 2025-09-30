El icónico agente 007 podría tener un giro inesperado en el futuro, al menos si dependiera de Mae Martin. El comediante y actor no binario, que acaba de estrenar su nueva serie “Incontrolables” en Netflix, confesó que le encantaría ponerse el esmoquin más famoso del cine. La declaración, hecha en una entrevista con iHeartRadio Canadá, no pasó desapercibida: ¿estamos listos para un James Bond que rompa los moldes clásicos?

“Esto no es un chiste, lo digo en serio: me gustaría interpretar a Bond”, señaló Martin, dejando claro que no se trataba de una ocurrencia pasajera. Y añadió con humor que su versión sería muy diferente a la de los anteriores agentes del MI6: un Bond que sudaría, lloraría y cuyo movimiento característico sería nada menos que una bofetada. Una confesión que mezcla sinceridad con el tono irónico que caracteriza al artista.

Mae Martin es el protagonista de la serie "Incontrolables" (Foto: Netflix)

¿QUÉ DIJERON LOS FANÁTICOS EN LAS REDES SOCIALES?

Desde que Daniel Craig colgó el traje en “Sin tiempo para morir” (2021), el debate sobre quién debe ser el próximo James Bond está más vivo que nunca. Nombres como Jonathan Bailey y Luke Evans suelen aparecer entre los favoritos de los fanáticos, pero la idea de un Bond no binario abre un abanico de posibilidades que entusiasma a algunos y desconcierta a otros.

De hecho, en redes sociales no tardaron en reaccionar. “Un Bond llorando es un Bond que me encantaría ver”, escribió un usuario en TikTok. Otro fue más tajante: “Un Bond al que sí que me encantaría”. Por supuesto, no todos compartieron la emoción, y algunos críticos calificaron la propuesta de “woke”. Pero como suele ocurrir con 007, el debate ya es parte del espectáculo.

MAE MARTIN HA SORPRENDIDO A TODOS CON SU ACTUACIÓN EN “INCONTROLABLES”

Mientras tanto, Martin sigue brillando con “Incontrolables”, la serie de Netflix que protagoniza junto a Toni Collette. Allí interpreta a Alex, un oficial de policía trans que comienza a sospechar de una escuela para adolescentes problemáticos y de su enigmática directora. Una trama que mezcla misterio, tensión psicológica y un retrato humano profundo del personaje principal.

El propio Martin describió este papel como “jugoso”, destacando que Alex es un hombre trans en busca de aceptación, seducido por una aparente utopía liberal que recuerda a las sectas de los años 70. Su vulnerabilidad, su torpeza y su necesidad de pertenencia lo convierten en un protagonista complejo y cercano, algo que, según el comediante, lo conecta directamente con el público.

En una entrevista con Tudum, Martin explicó que siempre le han atraído los personajes que resuelven los problemas en tiempo real, con la audiencia como cómplice. Por eso quiso que Alex funcionara como una especie de voz del espectador: alguien que se equivoca, que toma decisiones cuestionables, pero que lucha por encontrar su lugar en el mundo.

Quizá ahí resida la conexión con su inesperado deseo de convertirse en James Bond. Porque más allá de las pistolas y los autos de lujo, la esencia de 007 ha sido siempre la reinvención. ¿Será que ha llegado el momento de un Bond más humano, vulnerable y diverso? Mae Martin ya levantó la mano para el reto.

